En el Centro SCOP no hay movimiento. El año pasado, el terreno de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIyT) estaba activo con la limpieza de escombros por la demolición del edificio diseñado en los años 50 por Carlos Lazo, Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho, también por los trabajos de conservación en los murales de Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Guillermo Monroy, José Gordillo, Arturo Estrada Hernández, Jorge Best Berganzo, Luis García Robledo y Rosendo Soto, y el alto relieve de Francisco Zúñiga. Pero hoy luce abandonado: los murales retirados resguardados en bodegas, otros, aunque de pie y un poco expuestos, con protecciones que se han caído. Poco se ha sabido de lo que se anunció como el Parque del Muralismo Mexicano, cuyo diseño nunca se hizo público, hasta ahora.

El proyecto rescata principalmente los murales del complejo de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; además, integrará áreas verdes, senderos, pistas para corredores y museos. Foto: especial

Lee nota completa: Así es el diseño de los espacios para lo que fue el Centro SCOP

El proyecto rescata principalmente los murales del complejo de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; además, integrará áreas verdes, senderos, pistas para corredores y museos. Foto: especial

Daniel Filloy, director de proyectos de Ignitia Desarrollos, que ganó la licitación para el Proyecto Ejecutivo, presenta en exclusiva a EL UNIVERSAL planos y renders del sitio

El proyecto rescata principalmente los murales del complejo de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; además, integrará áreas verdes, senderos, pistas para corredores y museos. Foto: especial

Lee también: Clara Brugada construirá Utopía en el Centro SCOP; se reúne con representantes de Secretaría de Cultura y SICT

El proyecto rescata principalmente los murales del complejo de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; además, integrará áreas verdes, senderos, pistas para corredores y museos. Foto: especial

Este es el proyecto que hasta el año pasado se planeaba ejecutar y ahora enfrenta incertidumbre, pues aunque el gobierno pagó 36 millones 675 mil 612 pesos por su diseño, podría no realizarse ante la propuesta del gobierno de la Ciudad de convertir el sitio en una Utopía.

Con información de Frida Juárez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot