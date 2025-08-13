Más Información

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

Asesinato de Dulce vinculado a presuntos lazos criminales de la pareja de su madre

En el no hay movimiento. El año pasado, el terreno de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIyT) estaba activo con la limpieza de escombros por la demolición del edificio diseñado en los años 50 por Carlos Lazo, Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho, también por los trabajos de conservación en los murales de Juan O’Gorman, José Chávez Morado, Guillermo Monroy, José Gordillo, Arturo Estrada Hernández, Jorge Best Berganzo, Luis García Robledo y Rosendo Soto, y el alto relieve de Francisco Zúñiga. Pero hoy luce abandonado: los murales retirados resguardados en bodegas, otros, aunque de pie y un poco expuestos, con protecciones que se han caído. Poco se ha sabido de lo que se anunció como el , cuyo diseño nunca se hizo público, hasta ahora.

El proyecto rescata principalmente los murales del complejo de la extinta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; además, integrará áreas verdes, senderos, pistas para corredores y museos. Foto: especial
Lee nota completa:

Daniel Filloy, director de proyectos de Ignitia Desarrollos, que ganó la licitación para el Proyecto Ejecutivo, presenta en exclusiva a planos y renders del sitio

Lee también:

Este es el proyecto que hasta el año pasado se planeaba ejecutar y ahora enfrenta incertidumbre, pues aunque el gobierno pagó 36 millones 675 mil 612 pesos por su diseño, podría no realizarse ante la propuesta del gobierno de la Ciudad de convertir el sitio en una .

Con información de Frida Juárez

