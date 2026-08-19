La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ha propuesto una lista de 26 autores, de hasta 40 años, cuyas obras amplían los horizontes de la novela contemporánea en nuestro idioma, en un nuevo ciclo literario que ha denominado “26 en el 26”: novelistas que renuevan la literatura en español, en el que destacan cinco escritores mexicanos: Laura Baeza, Jorge Comensal, Elisa Díaz Castelo, Luis García Manríquez e Hiram Ruvalcaba.

Ana García Bergua, Antonio Ortuño, Sara Poot Herrera, Winston Manrique Sabogal y Marisol Schulz Manaut, fueron los encargados de revisar más de 200 perfiles de autores con al menos una novela escrita y publicada en español y de entre ellos seleccionar a los 26 escritores, entre los que también están Roberto Chuit Roganovich, Luciana Sousa y Leila Sucari de Argentina; Felipe Núñez Mestre, María del Mar Ramón y Lorena Salazar Masso de Colombia; y Munir Hachemi, Marta Jiménez Serrano y Lucía Solla Sobral de España.

A través de un comunicado, la FIL de Guadalajara asegura que el Comité de Selección de “26 en el 26”, conformado por especialistas en literatura, editores, periodistas y escritores, valoró la calidad literaria, la diversidad y la capacidad de las obras para mostrar las rutas de la novela contemporánea.

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"La renovación permanente de la novela se manifiesta en autores y obras que amplían el mapa de la literatura en lengua española, exploran nuevos territorios narrativos en ­forma y fondo, y proyectan un horizonte más allá del presente", señala el comunicado en el que se anuncia como parte de las 26 voces a tres escritores de Perú: Rosa Chávez Yacila, Stuart Flores y J. J. Maldonado; así como dos escritores de Uruguay: Eugenia Ladra y Tamara Silva Bernaschina.

Completan los "26 en el 26" Raquel Abend (Venezuela), Roberto Cambronero (Costa Rica), Natalia García Freire (Ecuador), Gabriel Mamani Magne (Bolivia), Sofía Troncoso (Chile), Elaine Vilar Madruga (Cuba) y Fátima Villalta (Nicaragua).

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En su acta resolutiva, firmada el pasado 4 de agosto, el Comité de Selección apuntó que en las deliberaciones “optó por la calidad literaria, con la intención de visibilizar propuestas novelísticas que aún no han tenido difusión masiva en todos nuestros países de habla hispana, mediante una plataforma internacional tan propicia como es la FIL Guadalajara, que es también la puerta a otras literaturas y otras lenguas. Se trata de una apuesta por el futuro y una conversación sobre la novela contemporánea en español, siempre diversa, plural y en permanente transformación. Una invitación a celebrar la vitalidad y el futuro de nuestra narrativa”.

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Aseguran en el anuncio que en un tiempo de cambios vertiginosos, y para celebrar sus cuatro décadas de vida, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) propone la lectura de 26 novelistas, de hasta 40 años de edad, "cuyas escrituras representan una diversidad de geografías y temas, así como perspectivas frescas, audaces y plurales". Agregan que las autoras y los autores seleccionados acudirán a la edición 40 de la FIL, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en Expo Guadalajara.

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Se trata de una generación de autores nacidos entre 1986 y 2000 que cuentan con trayectorias diversas, premios nacionales e internacionales y obras traducidas a distintas lenguas. "Son escritores vinculados también con la poesía, el ensayo, el periodismo, el teatro y la investigación académica, así como voces que comienzan a abrirse camino en la narrativa contemporánea. Sus obras abordan las transformaciones sociales y culturales del presente, la memoria, el cuerpo, la identidad, la naturaleza, la ciencia, la migración y las relaciones entre territorios y comunidades, entre muchos otros temas".

Durante su visita a la FIL, las y los novelistas de “26 en el 26” compartirán sus propuestas literarias con lectores, escritores y profesionales del libro en nueve mesas que pondrán a dialogar las distintas maneras en que se renueva la narrativa en español. Asimismo, a partir de 2027, se incorporará un Encuentro Internacional de Novelistas que dará seguimiento a este proyecto que celebra 40 años de la mayor feria en su tipo en todo el orbe, fundada en 1987 por la Universidad de Guadalajara y que ha sido reconocida, entre otros importantes galardones, con el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades y la Medalla de la Orden de Río Branco, que otorga el gobierno de Brasil.

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