Falleció Enriqueta Cabrera Cuarón, exdirectora de Canal Once, lo confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su cuenta de X. La exfuncionaria también fue directora del Museo Nacional de las Intervenciones, antropóloga, escritora, periodista y diplomática.

“El Instituto acompaña a sus familiares, colegas y seres queridos en estos momentos de dificultad y tristeza”, publicó el INAH.

Cabrera Cuarón comenzó su carrera como corresponsal en Francia para el periódico “El Día” y Radio Francia Internacional. También trabajó en la televisión, con programas como “Palabra escrita” y “Enfoque”.

Como escritora, Cabrera Cuarón publicó los libros “Las gobernadoras”, “Sin petróleo” y como coautora “Desafíos de la migración”.

Fue miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

