Falleció Enriqueta Cabrera Cuarón, exdirectora de Canal Once, lo confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de su cuenta de X. La exfuncionaria también fue directora del Museo Nacional de las Intervenciones, antropóloga, escritora, periodista y diplomática.

“El Instituto acompaña a sus familiares, colegas y seres queridos en estos momentos de dificultad y tristeza”, publicó el INAH.

Lee también: El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco

El INAH lamenta el fallecimiento de Enriqueta Cabrera Cuarón, diplomática, periodista, antropóloga social y escritora.



Fue directora del @MIntervenciones y titular de @CanalOnceTV.



Acompañamos a familiares y colegas en estos momentos de dificultad.



🕊️Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/d5PxodoKKC — INAH (@INAHmx) January 23, 2026

Cabrera Cuarón comenzó su carrera como corresponsal en Francia para el periódico “El Día” y Radio Francia Internacional. También trabajó en la televisión, con programas como “Palabra escrita” y “Enfoque”.

Lee también: El palacio “maldito” de Venecia vuelve al mercado tras años de intentos fallidos de venta

Como escritora, Cabrera Cuarón publicó los libros “Las gobernadoras”, “Sin petróleo” y como coautora “Desafíos de la migración”.

Fue miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.