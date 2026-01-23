Más Información
Falleció Enriqueta Cabrera Cuarón, exdirectora de Canal Once, lo confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de su cuenta de X. La exfuncionaria también fue directora del Museo Nacional de las Intervenciones, antropóloga, escritora, periodista y diplomática.
“El Instituto acompaña a sus familiares, colegas y seres queridos en estos momentos de dificultad y tristeza”, publicó el INAH.
Cabrera Cuarón comenzó su carrera como corresponsal en Francia para el periódico “El Día” y Radio Francia Internacional. También trabajó en la televisión, con programas como “Palabra escrita” y “Enfoque”.
Como escritora, Cabrera Cuarón publicó los libros “Las gobernadoras”, “Sin petróleo” y como coautora “Desafíos de la migración”.
Fue miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
