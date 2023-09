Con consignas como “Sin ciencia no hay futuro”, “Sin becas y sin trabajo” y “La h de Conahcyt es muda”, más de 70 estudiantes de posgrado de 26 universidades del país se manifestaron afuera de las instalaciones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) cerca de las 8 horas, para exigir que se les restituya los apoyos económicos o becas, que, consignaron, son necesarias para que puedan concluir sus estudios superiores.

A las 9 horas, los afectados denunciaron que la convocatoria emitida el 15 de febrero pasado para becas de posgrado de Conahcyt fue modificada de manera abrupta y arbitraria el 26 de julio pasado, lo que impidió que los apoyos les fueran otorgados.

La situación se da debido a que los quejosos solicitaron los apoyos económicos en febrero, antes de ingresar al posgrado. Ahora, con las modificaciones y al ser aceptados, se han quedado sin apoyo.

María N, estudiante de maestría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, expresó que los lineamientos de febrero estipulaban que, para acceder a la beca, no se debía contar con un salario.

“Los primeros lineamientos nos exigían no contar con ingresos, de repente nos enteramos en agosto que, a pesar de ser aceptados en el posgrado y cumplir con los requisitos de la beca, no nos fue otorgada, claro que me preocupa porque no sé si pueda hacer la maestría sin tener el apoyo”, dijo a este diario pidiendo discreción.

Casi a las diez de la mañana, al no recibir respuesta de las autoridades, los estudiantes bloquearon la Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos. “Conahcyt con H de Inhumano”, “Estudiar un posgrado sin beca es un privilegio de clase alta” y“Al Conahcyt no le importan las humanidades”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes.

Tras 20 minutos de bloquear Insurgentes, representantes del Conahcyt salieron para dialogar con los afectados. En una primera mesa de trabajo, informaron los estudiantes, se les pidió entregar por escrito su pliego petitorio.

Sin embargo, autoridades del Consejo informaron en la puerta principal que cada universidad o institución es un caso particular, por lo que recibieron a los representantes de las 26 universidades.

Cerca de las 2 de la tarde, el pliego petitorio fue redactado y entregado. Entre los puntos destacados del documento se encuentra la restitución total de las becas retiradas, la anulación de las modificaciones a la convocatoria de becas de posgrado emitida el 15 de febrero pasado y la resolución de la problemática lo más pronto posible.



