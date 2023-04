Con el mismo huipil con el que recibió el Premio Cervantes de Literatura, bordado por las manos de mujeres juchitecas en un satinado rojo brillante, la escritora Elena Poniatowska recibió esta tarde la Medalla Belisario Domínguez 2022, en una sesión solemne celebrada en la casona de Xicoténcatl, del Senado de la República, en la que Poniatowska enlistó un sinfín de creadores, artistas, escritores, actores políticos, luchadores sociales, activistas, sus tres hijos, su madre y su abuela mexicanas, a sus amigos, mujeres y hombres que ha conocido a lo largo de sus casi 91 años de vida y a quienes agradeció, al igual que a México, por todo lo que le han dado.

En la ceremonia que estuvo presidida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el ministro Alberto Pérez Dayan, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y el diputado Santiago Creel Miranda, representante de la Cámara de Diputados, Elena Poniatowska afirmó durante su discurso: "me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos".

La ceremonia fue encabezada por Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado; Alberto Pérez Dayan, ministro de la SCJN, y Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados. Fotos: EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

"Hoy, muchos recuerdos zumban como abejas y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República me conceden la Medalla Belisario Domínguez que recibo como una gracia inesperada para la que solo tengo una palabra, la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio. Dos sílabas que se dejan caer, y son tan frágiles como un terremoto: gracias", dijo la escritora y periodista que estuvo acompañada por sus hijos Emmanuel, Paula y Felipe Poniatowski Haro, así como de seis de sus nietos y amigos encabezados por la escritora y feminista Marta Lamas.

Luego de señalar que esta Medalla es un reconocimiento que no esperaba agradeció a sus hijos, a sus nietos y sus amigos. "Gracias a México, el país de mi abuela Elena Iturbe de Amor, y el de.mi madre, Paula Amor, el de Guillermo, el de nuestros nietos... Gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso. Supongo que muchos esperaban un discurso político y lamento decepcionarlos, pero estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias".

Luego de que la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, diera lectura a la Proclama del senador Belisario Domínguez, la senadora Sasil de León Villard, presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, señaló que Poniatowska es concebida como periodista y que igual que Belisario Domínguez, lograron hacer del poder de las palabras su mejor arma.

"Desde su creación en 1954 Elena ser ala novena mujer en aparecer en el muro de honor de la Medalla Belisario Domínguez y la primera mujer escritora y periodista", dijo la senadora que fue abucheada cuando terminó su discurso condenando "enérgicamente" la decisión de la Suprema Guardia de Justicia sobre la Guardia Nacional. Y fue callada con el grito de "fuera, fuera, fuera".

Luego de develar la inscripción de su nombre en el Muro de Honor de la Medalla Belisario Domínguez, Elena Poniatowska se instalo ante el Monumento a Belisario Domínguez, en la que fue depositada una ofrenda floral y realizaron una guardia solemne de honor mientras se escuchaba el Toque de silencio a cargo de la Banda de Guerra de la Secretaria de la Defensa Nacional, mientras Elena estuvo tomada del brazo del secretario Adán Augusto López.

(Con información de Víctor Gamboa)



