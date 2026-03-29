Hannah Montana cumple 20 años

La semana arrancó con el estreno del especial por el 20º aniversario de Hannah Montana. El evento se volvió tendencia en redes sociales, despertó nostalgia e hizo que varias personas recordaran lo buenas que son las canciones “The Best Of Both Worlds”, “This Is The Life” y “The Climb” (aunque esa ya es un clásico del pop motivacional). Como dijo Selena Gomez en el especial: Miley Cyrus hizo cultura con esa serie de televisión para adolescentes.

Como era de esperarse, Cyrus no se guardó nada en esa entrevista: confirmó que Dylan Sprouse fue su novio, confesó que sigue stalkeando a su crush de la primaria vía Facebook y que la carrera de los Jonas Brothers fue gracias a que ella no quería irse de tour y dejar de ver a su entonces novio Nick Jonas.

Este aniversario fue un gran momento para la cultura pop, pero en especial uno muy importante para todos aquellos que crecieron viendo Disney Channel.

Foto: Vía X.

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Nueva Caledonia, ¿nuevo estado mexicano?

Nueva Caledonia, un país ubicado en el Pacífico Sur que no era conocido por todos, pero que ahora reside en el corazón de muchos mexicanos. La selección de futbol de este país se presentó el pasado jueves en el partido de repechaje camino al Mundial de Futbol 2026. El equipo perdió frente a Jamaica, en un encuentro que se jugó en Guadalajara. Sin embargo, Nueva Caledonia se ganó el respeto y admiración de muchos aficionados.

En el estadio, 41 mil espectadores vitoreaban cada uno de sus movimientos como si jugaran en casa, reportó EL UNIVERSAL.

Al final, Angelo Fulgini, capitán del equipo emitió un mensaje:

“En nombre del equipo y de toda Nueva Caledonia, agradecemos a todo el pueblo mexicano por el apoyo, nos han animado, estaban con nosotros y eso nos ha ayudado mucho, nos han dado amor. [Tenemos] agradecimiento por la acogida que tuvimos del pueblo mexicano”.

Foto: Vía X.

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*Eliminan a Nueva Caledonia del Mundial*



Yo que ni siquiera sabía que esa selección existía hasta hace unos días:pic.twitter.com/U2IYjYoUt9 — JoelOhtani (@Jooy_cg) March 27, 2026

“La FIFA le dio a México puros partidos horribles que nadie quiere ver”



Yo celebrando un córner de Nueva Caledonia: pic.twitter.com/RsVyAoUojH — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 27, 2026

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Claudia Sheinbaum hizo un giveaway por el Mundial

El viernes por la noche las redes sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendieron a los mexicanos. No fue por abordar el tema de los desaparecidos ni el derrame de petróleo en el Golfo, sino para anunciar un giveaway de boletos para ver el partido de México contra Portugal.

“Vamos a regalar boletos para asistir al partido de este sábado México vs Portugal. A las 19:30 horas vayan a mi cuenta de Instagram para saber cómo ganarlos”, fue el mensaje de la presidenta que causó gracia a usuarios de redes sociales.

Foto: Vía X.

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