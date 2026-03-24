"Hannah Montana" cumple 20 años de haberse convertido en una de las series más exitosas de Disney Channel y un fenómeno que marcó a toda una generación alrededor del mundo.

La historia seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida: por un lado era una estudiante común, y por otro la estrella del pop más importante del momento.

El proyecto lanzó a la fama a Miley Cyrus, quien pasó de ser una carismática actriz, a una de las figuras más visibles (y también polémicas) de la industria musical.

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Para celebrar el cumpleaños de una de sus producciones más importantes, Disney emitió un programa especial que no solo trajo de vuelta a Cyrus al papel con el que comenzó su sueño; sino que revivió la nostalgia de los fans.

A dos décadas de su estreno, así lucen sus protagonistas.

Miley Cyrus. Tras el final de la serie en 2011, se distanció de la imagen juvenil para consolidar su carrera en el mundo del pop. Álbumes como “Bangerz” le dieron un lugar como una de las aristas más importantes. Además del éxito, su trayectoria ha estado envuelta en los escándalos que van desde la censura por comportamiento explícito, hasta su divorcio de Liam Hemsworth entre rumores de infidelidad.

En 2025 ganó el Grammy por la canción "Flowers”, que se dijo estaba dedicada a su ex.

La cantante y compositora estadounidense Miley Cyrus asiste al estreno mundial del especial del aniversario 20 de "Hannah Montana" de Disney+ en el teatro El Capitan de Hollywood, California. Foto de VALERIE MACON / AFP.

Emily Osment. Luego de dar vida a la simpática Lilly, la actriz siguió con su carrera en televisión. Protagonizó la serie de comedia “Young & Hungry” durante cinco temporadas y posteriormente participó en “The Kominsky Method”. Actualmente forma parte del elenco de “Georgie & Mandy’s First Marriage”, un spin off del universo de “The Big Bang Theory”.

Osment siguió en la actuación y ahora protagoniza un spin off de "The Big Bang Theory". Foto: Instagram.

Jason Earles. Se ganó el corazón del mundo como Jackson, el molesto hermano de Miley. Luego del final de la serie, continuó trabajando con Disney en series como "Kickin’ It", "Aaron Stone" y "Phil of the future", proyectos dirigidos al público infantil. Actualmente está casado con Jennifer Earles y tienen un hijo.

Dio vida al hermano de Hannah Montana. ahora es actor de series infantiles. Foto: Instagram.

Mitchel Musso. El tierno Oliver en la serie. Luego de "Hannah Montana", siguió vinculado a Disney en proyectos como “Pair of Kings” y como la voz de Jeremy en “Phineas and Ferb”. En 2011 su carrera tuvo una pausa obligada, luego de que fuera arrestado por conducir en estado de ebriedad. Posteriormente (2023) también enfrentó cargos por intoxicación pública y robo menor.

En años recientes ha retomado actividades en música y doblaje, manteniéndose activo aunque con menor visibilidad.

Tras la serie su carrera se vio pausada por problemas legales. Foto: Instagram.

Moises Arias. El insufrible Rico Suave optó por alejarse del perfil infantil para enfocarse en cine y proyectos más autorales. Participó en la cinta "The Kings of Summer" y "A dos metros de ti"; además formó parte de las series "The good doctor" y "Fallout". Ha colaborado con directores de la escena independiente, construyendo una carrera distinta a la de sus excompañeros.

El actor se dedicó a la escena independiente. Foto: Instagram.

Billy Ray Cyrus. El padre de Miley (tanto en la ficción como fuera de ella) ya tenía una carrera consolidada en el country antes de la serie. Una vez que acabó el proyecto, retomó la música; lanzó “Old Town Road”, junto a Lil Nas X, tema que rompió récords en listas.

En el ámbito personal, su vida no fue tan estable. Tuvo una relación intermitente con Tish Finley (madre de Miley) que acabó en divorcio en 2022, luego de dos intentos. En 2023 se casó con la cantante Firerose, pero el matrimonio solo duró un año. Actualmente mantienen una relación sentimental con la actriz Elizabeth Hurley.

Billy Ray Cyrus tuvo problemas de voz y técnicos el pasado lunes en una de las galas posteriores a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP.

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