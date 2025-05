El disco "El llanto de la guitarra", que incluye obras de Ian Krouse y Giovanni Piacentini, y que publica el sello discográfico Urtext, se presentó hoy en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Un lanzamiento conformado por "La sinfonía flamenca", de Krouse, y el "Concierto para guitarra y orquesta", de Piacentini, quien cuenta que grabó su obra con la Orquesta Carlos Chávez, bajo la batuta de Eduardo García Barrios.

"Es un concierto en tres movimientos y tiene como solista a Eliot Fisk, que es un clásico legendario, último alumno de Andrés Segovia. Por otro lado está la Sinfonía número 2, que también se titula Sinfonía Flamenca, del maestro Krouse, quien fue mi maestro de composición durante mi doctorado", continúa Piacentini.

"Mi concierto es un poco más modesto en cuestión de instrumentación y forma, dura aproximadamente 20 minutos. Mientras que la Sinfonía de Krouse es para orquesta y coro completo, más solistas. También tiene dos partes para guitarra, que yo tuve el placer y honor de tocar en esta sinfonía, que dura aproximadamente 45 minutos".

A primera vista, dice, parece que las piezas no tienen nada en común. Sin embargo, hay una especie de hilo narrativo. "Ambas están inspiradas en darle una voz a gente oprimida y buscar la justicia, de alguna manera, para quienes han sido injustamente olvidados históricamente. En el caso de mi concierto, le rindo homenaje en el segundo movimiento a una mujer llamada Viola Liuzzo, quien fue una amiga del doctor Martin Luther King y compañera en esta lucha por los derechos civiles. Ella fue una mártir para la causa de los derechos civiles en Estados Unidos. Este concierto también rinde homenaje a la cultura musical del sur de Estados Unidos, la diáspora afroamericana que existe en Estados Unidos".

A su vez, abunda, la sinfonía de Krouse se inspira en la obra de García Lorca (de allí se toma el nombre "El llanto de la guitarra"). Y explica que se refiere al llanto de la gente del sur de España que, algunos dicen, sigue siendo oprimida, hasta la fecha.

"Para este concierto, en particular, tomé como influencia la música espiritual y la música gospel. El blues siempre ha sido importante en mi vida. Cuando surgió la idea de dedicarle un concierto para guitarra al maestro Fisk. Él me dijo que le interesaría mucho hacer algo dedicado a la comunidad afroamericana de Estados Unidos. En especial, un concierto basado en música gospel e himnos espirituales del sur de Estados Unidos, lo cual no se ha hecho antes, en realidad, y mucho menos por un compositor mexicano. Así nació este concierto".

