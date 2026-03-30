“Es que yo no sé cómo es que tú ves”, le dice María Luisa Passarge, diseñadora editorial, a Rogelio Cuéllar, fotógrafo y su pareja. El dúo presenta la exposición Cartografía de la memoria en el Seminario de Cultura Mexicana, compuesta en su mayoría por fotos inéditas que Cuéllar ha hecho de vida cotidiana a lo largo de cinco décadas de trayectoria.

Ya son años de trabajar juntos y para Passarge sigue siendo un reto describir lo que hace particular la fotografía de Cuéllar, mas eso no significa que le sea desconocido este acervo de más de 250 mil negativos, que ella ha estado catalogando. Es por eso que María Luisa Passarge es la curadora ideal para esta exposición de imágenes análogas, en blanco y negro, que revelan a un Rogelio Cuéllar más personal.

“En el retrato busco la mirada y aquí son estos personajes anónimos que su sola presencia y ausencia tiene fuerza”, explica el fotógrafo, quien nació en 1950 en la Ciudad de México.

Para Passarge, estas imágenes son momentos y espacios que para muchos pasan de largo: “descubre puntos de conexión”.

Las 100 imágenes, reveladas por el propio Cuéllar, las ha hecho el fotógrafo mientras camina, uno de sus grandes gustos por lo que le permite descubrir; explica que hoy en día la gente ya no se detiene a observar en la calle porque ahora está pegada al celular.

Para Cuéllar el hacer fotografía es un proceso con el que experimenta varias sensaciones: una de ellas es el disfrute al momento de imprimir. Pero también menciona una incertidumbre que tiene una reacción física en él.

“Al hacer click yo creo que retengo la respiración, hay algo físico, lo siento y entra ahí el principio de la incertidumbre porque hasta que no revelo el rollo no sé si la foto que capté es lo que quería”, continúa Cuéllar.

El fotógrafo explica que hacer foto en blanco y negro y análoga fue algo que decidió “por la certeza de la permanencia de los negativos”. En tiempos donde la imagen circula más rápido y las personas están inmersas en el mundo digital, Cuéllar señala que “la pretensión es que estas fotos no son estridentes y que quien las vea le signifique algo, que le provoque lo que a mí, que es una poesía visual”, señala y añade algo crucial para comprender la muestra:: “Las fotos ahora se olvidan con más rapidez, éstas aspiran a permanecer en la memoria”.

Cartografía de la memoria estará abierta hasta el 24 de mayo, en Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana (Masaryk 526, Polanco). La entrada es libre.