El estreno internacional de la coreografía "Center", de Oscar Ruvalcaba Pérez, el 10 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque, marca —en palabras del propio Ruvalcaba— el cierre de un gran ciclo de 38 años y abre una pregunta: ¿cuál es el siguiente paso?, ¿qué sigue?

Para el ganador del Premio de la Crítica del XXXI Premio INBA-UAM, estas casi cuatro décadas de trayectoria en el mundo de la danza han sido un viaje cuyo destino es encontrar la propia voz: ¿Quién soy yo como coreógrafo? ¿Cuál es mi universo? ¿Qué y cómo lo quiero decir?, son algunas de las preguntas que se plantea Ruvalcaba en "CENTER". Ha sido como recorrer un laberinto con muchas escalas.

"El mundo del arte está lleno de grandes genios. Cuando uno inicia, entonces, es inevitable visitar a estos grandes genios que, a veces, te definen pero no son tu voz, no eres tú. Me gusta lo que decía el crítico literario Harold Bloom: el arte es un proceso agónico. No porque esté muriendo, sino porque ´agón´, en griego antiguo, significa batalla. Los grandes pueden ser asfixiantes, justo porque son muy grandes, pero hay que pelear con ellos para encontrarse a uno mismo. Un poco como David y Goliat"."CENTER" es, en ese sentido, resultado de un proceso de autodescubrimiento hecho por el coreógrafo y bailarín.

La pieza, que refleja su propio universo y su yo, es la última de una trilogía que empezó en la pandemia y que conforman las piezas previas "Periferia" y "Travesía", creadas durante la pandemia: "Estábamos haciéndonos tantas preguntas y para mí fue como sentirme arrancado del centro de mi vida. Empezó con una periferia emocional, ¿qué hago aquí?, ¿qué se hace aquí? No fue sólo un viaje psicológico porque ante la incertidumbre todo cae en tela de pregunta. Teníamos muchas dudas porque, de pronto, nos lanzaron a la periferia de nuestra propia vida".

La segunda pieza, "Travesía", narra el viaje de la periferia al centro y justo la tercera es la llegada al sitio en el que uno ya es capaz de describirse a sí mismo.

"En situación de emergencia muchas cosas se sintetizan. ¿De verdad es importante que yo siga haciendo tal o cual cosa? De repente entendí que lo importante es reconocerte a ti mismo y entregar eso que es tuyo, que eres tú. Por fin, entiendo la simbología del tríptico: es un viaje que me ha traído desde la periferia de mi vida en el arte hasta el centro de ella".

A nivel psicológico, continúa Ruvalcaba, la vida no funciona si no se tiene un centro, un lugar de poder. Es el punto en el que la comunidad encuentra su sitio, por lo que la pieza se enfoca en dichos centros físicos, a través de imágenes arquetípicas exploradas en la pieza: la primera es el Árbol del Fin del Tiempo.

"Después de un viaje llegas al árbol que te conecta con el cielo y con el infierno", dice el miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. La segunda es el camino hacia la montaña mágica o sagrada y recuerda la importancia que estas imágenes tienen en la vida arquetípica del ser humano: la zarza ardiente, la subida de Moisés a la montaña. En la pieza también se explora la relevancia de los sitios ceremoniales.

"CENTER" cierra con una sección llamada "Café en una tarde lluviosa", en la que mueve de lugar la narrativa ya presentada y que le da carácter a cada viñeta que estructura la obra.

"A veces, la búsqueda del centro es un viaje solitario. Para llegar al nuevo centro hay que abandonar personas, trabajos, situaciones; hay que defender esa capacidad de mutación y de viaje hacia lo que uno considera su lugar de poder. Y a veces el entorno ya no corresponde con el lugar de poder", concluye.

Para su estreno internacional, Ruvalcaba invitó a siete bailarines: Yazmín Rodríguez, Ana Paula Oropeza, Yaroslav Villafuerte, Òscar Michel Pérez, Zurisaday González, Paulino Medina y Rafael Gómez. Después de su estreno en el Teatro de la Danza, le seguirán funciones el 11 de agosto, 20:00 horas, y los días 12 y 13, a las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente. En septiembre habrá funciones también en el Salón de Danza de la UNAM en el Centro Cultural Universitario y en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes, donde el 1 de octubre se llevará a cabo la última función de esta temporada.

