GUANAJUATO. —En el programa de la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que tendrá como invitado internacional a Estados Unidos y, como nacional, a Sonora, destacan las participaciones de la Venice Baroque Orchestra de Italia; la compañía Schauspiel Köln, con una producción entre Alemania y México sobre la novela El salvaje, de Guillermo Arriaga; el músico de pop Caloncho, y la Orquesta Filarmónica de Sonora, que presentará un homenaje a Arturo Márquez.

También destacan las participaciones de las compañías neoyorquinas Dance Theatre of Harlem y el Ballet Hispánico; una coreografía del Beijing Dance Theater de la República Popular de China y el concierto de clausura de Arturo O'Farrill and The Afro Latin Jazz Orchestra.

Durante la ceremonia para dar a conocer la programación, que se llevó a cabo en el Auditorio del Estado de Guanajuato, Silvio González, ministro consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, habló, en representación de Ken Salazar, embajador de EU, e hizo un llamado a meditar sobre lo que vendrá en los próximos años y a cuestionarse cómo la Inteligencia Artificial (IA) cambiará el futuro del Festival Cervantino.

La diversidad y la inclusión son ejes de esta edición, señaló el diplomático:

“No hay relación más importante y cercana que la nuestra. El arte y la cultura nos celebran y nos unen”.

Durante su intervención, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que en esta época el humanismo tiene que avanzar a la misma velocidad que la tecnología.

Una de las características que hacen diferente al Festival Internacional Cervantino en esta edición son las muestras de la NFL y de la Major League Baseball, como muestra de la importancia que tiene el deporte para darle identidad a la cultura estadounidense, así como la extensa exposición gastronómica del Estado invitado: Sonora.

En total habrá 146 actividades escénicas que se realizarán del 13 al 29 de octubre en distintas sedes de Guanajuato; 17 agrupaciones escénicas son de Estados Unidos, así como 20 funciones de ese país.

Las 146 actividades no abarcan el cine —se estrenará a nivel nacional Perdidos en la noche, cinta de Amat Escalante y se anunció un trabajo coordinado entre EU y el Festival de Cine Documental de la Ciudad de México— o las muestras de artes visuales, donde la cultura chicana tendrá un papel central. 33 países con más de 2 mil artistas participarán en el FIC.

En el caso de Sonora habrá 550 artistas que le darán voz a los pueblos originarios y alrededor de 300 son de Guanajuato. “Nuestro país y el estado invitado comparten el legado cultural de los pueblos originarios”, dijo Marianna Aymerich, directora del Festival:

Dos efemérides tienen un papel central en este Festival Internacional Cervantino: los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México y el aniversario 200 también de Guanajuato como Estado Libre y Soberano.

En el evento tomaron la palabra, además, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el de Sonora, Alfonso Durazo; el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro; el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero; y la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Aldaco.