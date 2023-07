En viajes por carreteras mexicanas, las grandes casas de estilo gringo que están en obra negra forman parte del paisaje. La politóloga y artista Sandra Calvo rastrea el origen de estas construcciones en la exposición Copias del abandono, en el Centro Cultural de España en México.

La muestra es resultado de una investigación de largo aliento que comenzó Calvo desde 2016 sobre el tema del derecho a la vivienda. Este proyecto ha llevado a la artista a trabajar sobre distintos lugares, en este caso, cuenta la historia de migración de habitantes de Tlaxcala a Wyoming (Estados Unidos) y cómo este fenómeno se ve refleja en la arquitectura.

“Cuando viajaba, veía constantemente estos palacios y no entendía de dónde provenía ni la estética o el dinero para construirlos. A partir de ahí me acerqué a las comunidades y me di cuenta que estas casas son arquitectura de remesas”.

La exposición cuenta la historia de los tlaxcaltecas que viajan a Wyoming para trabajar en la construcción de mansiones (llamadas McMansions), mientras viven en situaciones precarias en casas temporales que eventualmente se vuelven su residencia permanente. Estos trabajadores envían no sólo remesas a sus familias en Tlaxcala, sino planos, fotografías e indicaciones para que en su lugar natal se construya este tipo de mansiones.

Se exhiben tres maquetas de casas en obra negra en Tlaxcala, hechas junto con los propietarios de las construcciones. Las casas son “parlantes”, tienen un audio con el testimonio de los propietarios sobre cómo fue la construcción y por qué abandonaron el sueño de terminarlas, las razones suelen ser la falta de dinero y amenazas del crimen organizado.

“Siento que este tipo de arquitectura se encuentra dentro de la anarquitectura, por su espíritu anárquico que trasciende los prototipos de la arquitectura burguesa, que desdeña esta arquitectura como fea y aberrante. Esta exposición es un homenaje a la anarquitectura”, afirma Calvo.

También hay una instalación en la que se proyectan videos en materiales de construcción que representan los tres tipos de casas que forman parte de esta investigación. En una lámina corrugada se muestra la Casa Habitada, como Calvo llamó a los hogares “temporales” donde viven los inmigrantes; sobre un pánel de triplay se proyecta la Casa Modelo, que se trata de las mansiones en Wyoming, y sobre un vidrio se proyecta la Casa Soñada, los palacios que se construyen en Tlaxcala con las remesas, que emulan el estilo de mansiones de EU.

“Por eso la exposición se llama Copias del abandono, pero el término copia no se usa con un tono peyorativo, sino que en Tlaxcala se hace una traslación y reescritura de la arquitectura”, explica la artista. La parte del abandono hace referencia a los dos tipos de abandono de estas casas. En EU se abandonan porque sólo son para vacacionar, pero en México es por falta de dinero y por cuestiones de seguridad.

“En México, la construcción se queda vacía, pero no sin significado, porque es una forma de encuerpar al migrante que no está, que no regresa físicamente pero sí en la forma de este palacio”, afirma. La exposición estará abierta hasta el 8 de octubre.