, informó en su cuenta de X que la dependencia que dirige detectó la venta de 195 piezas de origen prehispánico en la plataforma de ventas , ofertadas por un usuario en el estado de Florida, en Orlando, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, especialistas del analizaron las piezas y determinaron que son de origen prehispánico, por lo que la titular de Cultura exhortó a las autoridades de la plataforma a “la suspensión inmediata de su venta y a la devolución de las piezas al Estado mexicano”, escribió la funcionaria.

Curiel de Icaza detalló que el usuario que colocó las piezas a la venta en la plataforma tiene el nombre de “Coin artefacts”, y subrayó que “se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades competentes”.

EBay no es la única plataforma de ventas donde se lucra con piezas presuntamente prehispánicas. EL UNIVERSAL ha documentado en varias ocasiones la venta de patrimonio a través de Facebook, así como la extracción de contextos prehispánicos para videos de YouTube.

Ayer, la funcionaria informó también de la venta de piezas mexicanas en la casa subastadora Millon de Francia, y condenó los hechos, haciendo un llamado a la casa a detener la venta.

