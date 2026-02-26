El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, exigió la suspensión inmediata de una subasta de arte presencial, titulada “Les Empires de Lumière”, programada para el próximo viernes 27 de febrero, en París, Francia, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas nacionales.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dirigió un oficio a Casa Millon, organizadora de este evento, para expresar su “rotunda desaprobación y rechazo” a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México.

En su pronunciamiento, Curiel de Icaza señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta, en donde se determinó que 40 de los objetos anunciados constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural del país.

Con fundamento en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, resaltó que dichos objetos son propiedad de México, inalienables e imprescriptibles, además que su exportación está prohibida desde 1827, “por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita”.

La dependencia federal hizo un llamado a la ética y al respeto por el patrimonio cultural, por lo que insistió en detener el ofrecimiento y venta de estas piezas arqueológicas.

“Representan un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional. Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios”, indicó.

La titular de la Secretaría de Cultura informó que se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes, con relación a esta subasta, con el objeto de que los bienes sean repatriados a territorio mexicano por canales diplomáticos.

“México reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, en cumplimiento de la legislación nacional y de los tratados internacionales en materia”, agregó.

En ese sentido, exhortó de nuevo a reflexionar sobre los códigos éticos y morales “que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos”.

De acuerdo con Claudia Curiel, este tipo de ventas no atentan solo contra el patrimonio de México, sino contra el patrimonio cultural de toda la humanidad.

em/bmc