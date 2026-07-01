Un cuadro atribuido recientemente al pintor barroco neerlandés Rembrandt tras ser restaurado fue vendido este miércoles por 8 millones de libras (9,3 millones de euros) en una subasta celebrada en la casa Sotheby's de Londres.

La obra, titulada como 'Dejad que los niños se acerquen a mí' (c.1627), era la estrella de la subasta 'Maestros de la Antigüedad' celebrada por Sotheby´s, pero quedó por debajo de las expectativas iniciales, que estimaban un precio de venta de hasta 12 millones de libras (14 millones de euros).

Se trata de la primera vez que la pintura, que representa una escena del evangelio de Lucas y está parcialmente inacabada, sale al mercado después de habérsela atribuido a Rembrandt (1606-1669) y dataría de su época de iniciación en Leiden, su ciudad natal.

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Fue descubierta en 2014 en otra subasta en Colonia (Alemania), entonces catalogada como una pintura neerlandesa anónima del siglo XVII y vendida por un millón y medio de euros.

Algunos expertos identificaron entonces algunos trazos en la parte superior del cuadro similares al estilo de Rembrandt, pero no fue hasta que se la sometió a un proceso de restauración y limpieza de cerca de una década cuando se descubrió que la obra había sido repintada y alterada posteriormente por alguien anónimo.

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Se reveló que esta mano ajena borró el turbante de una de las figuras para sustituirlo por un gorro tradicional holandés y que, mientras que Rembrandt había pintado a un niño desnudo, el artista posterior lo había vestido.

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En declaraciones antes de la venta, la jefa de pintura de Sotheby´s en Londres, Elizabeth Lopkovitz, explicó que lo más "fascinante" de esta obra es que estar inacabada deja entrever el proceso de trabajo del maestro neerlandés, desde la composición, hasta el esbozo del color y la luz.

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Además, Rembrandt incluyó retratos de su propia familia -como su padre, su madre y otros parientes- y en la esquina superior derecha se observa un autorretrato del propio pintor "asomándose" a la composición, comentó Lopkowitz.

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