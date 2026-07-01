El Ministerio de Cultura de Francia anunció este martes la suspensión de Pierre-Olivier Costa como presidente del Museo de las Civilizaciones de Europa y del Mediterráneo (Mucem), el más importante de Marsella, tras las investigaciones por acoso sexual y psicológico abiertas en su contra.“Esta suspensión tiene como objetivo restablecer un clima de confianza y restablecer el diálogo dentro de la institución”, detalló el Ministerio en un comunicado.

La medida entra en vigor el 1 de julio y las funciones de Costa las asumirá de manera interina Anne-Marie Le Guével, inspectora general de Asuntos Culturales.

Costa, de 58 años y conocido también por haber sido consejero especial del presidente francés, Emmanuel Macron, y jefe de Gabinete de la primera dama, Brigitte Macron, presidía el Mucem desde 2022.

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Su posición al frente del principal museo de la segunda mayor ciudad de Francia se había hecho insostenible tras un informe de la Inspección General de Asuntos Culturales (IGAC) -entregado a mediados de junio a la ministra de Cultura, Catherine Pégard- y la apertura en marzo de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Marsella por presuntos hechos de acoso moral y sexual.

El pasado febrero, el Ministerio había recibido una alerta en su plataforma dedicada a denunciar posibles riesgos psicosociales, con el testimonio de un trabajador del Mucem que detallaba actos de acoso moral atribuidos a la dirección, así como actos de acoso sexual achacados directamente a Pierre-Olivier Costa, según informó el diario ‘Le Monde’.

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El Mucem, inaugurado en 2013 cuando Marsella fue elegida Capital Europea de la Cultura, es el primer museo nacional francés dedicado de forma exclusiva a la historia, la cultura y la antropología de la cuenca mediterránea y recibe entre 1,2 y 1,4 millones de visitantes al año.

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