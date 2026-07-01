La soprano María Katzrava estrenará su espectáculo Piaf Sinfónico en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 4 y 5 de julio (19:00 horas y 18:00 horas, respectivamente). Tendrá arreglos nuevos y dirección a cargo del maestro Enrique Dunn y producción de Mireille Bartilotti con Küken Produktionen.

Especificaciones hechas por Katzarava debido a que el homenaje a Édith Piaf y la gran canción europea es un proyecto en el que la cantante mexicana ha trabajado desde hace 15 años, mostrándolo en diferentes versiones: jazz, pequeño y gran formato, diversos músicos. “Me he presentado también en el Lunario, en el Teatro de la Ciudad. Hemos hecho giras y, en fin, lo hemos versionado en muchas formas”, abunda la cantante en entrevista.

En el programa se interpretarán algunas de las canciones que forjaron la leyenda de Piaf y la hicieron emblemática. Katzarava enlista, entre otras, “Mon Dieu”, “Hymne à l’amour”, “Non, je ne regrette rien”, “La Foule” y “Mon manège à moi (tu me fais tourner la tête)”.

“Son canciones que ella cantó, que hizo famosas, que le significaron mucho para ella también. ‘Mon Dieu’, por ejemplo, que ella escribió y fue dedicada justamente para su amante que perdió en un accidente de avión”. La parte del espectáculo que se amplía al gran repertorio de la canción europea integra piezas de Lara Fabian, Céline Dion, Yves Montand y Jacques Brel. “Hay algunas que metimos que no tienen nada que ver con el repertorio de Piaf (...) Ella es una artista que me significa mucho, la he escuchado desde la infancia. La música jamás pasa de moda”.

La dirección creativa y diseño de arte son de Fernando Feres.

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