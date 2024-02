Después de más de 10 años activa en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), y cuatro de encabezar la dirección de este recinto artístico y la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM, Amanda de la Garza (Coahuila, 1981) dejará ambos cargos y partirá a Madrid, España, para asumir un nuevo reto: ser la subdirectora artística del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

De la Garza, curadora e historiadora del arte, fue elegida entre 52 candidatos de todo el mundo, lo que la llena de entusiasmo y agradecimiento. En entrevista con EL UNIVERSAL habla sobre el estado actual del museo, de los retos que enfrentó en la Dirección de Artes Visuales y de la consolidación de la colección permanente del MUAC.

Con notable emoción, De la Garza habla, en su oficina del MUAC, de la recta final de su gestión, que terminará en abril, mes en el que la UNAM anunciará a su sustituto.

Dejará atrás al MUAC para iniciar algo distinto en Madrid. ¿Cómo recibe la noticia?

Me siento muy emocionada, es una gran oportunidad para mí. Pero también me da nostalgia y tristeza dejar el MUAC porque es el lugar donde me he desarrollado profesionalmente, es el lugar que me ha dado la oportunidad de convertirme en curadora y entrar al mundo de las altas direcciones culturales del país. Aún tenía muchísimas ideas de cómo seguir adelante con el proyecto, pero estoy convencida que el MUAC está muy fuerte, y que la persona que llegue seguirá fortaleciéndolo.

Llegó al museo días antes de una crisis mundial. ¿Cómo hizo frente a los retos?

Fue un reto asumir la dirección en la pandemia de Covid-19. Me enfrenté a esta pandemia como directora del MUAC, me tocó ese cierre largo del museo al público. Pero el reto mayor fue la virtualidad, es decir, trasladar el museo al mundo virtual, luchar para que el MUAC siguiese existiendo en la imaginación y gusto del público a partir de un programa digital relevante, bien desarrollado y estructurado, creo que lo logramos. Algo muy importante fue la reapertura, pude trazar algunas líneas de acción, una de ellas fue poner la colección artística del MUAC al centro, en las salas de exhibición, para verlas de forma continua.

¿Cómo encontró la colección y el programa de exhibiciones?

La evaluación que hice es que la colección ya tenía la fortaleza suficiente para estar exhibida de forma continua. El perfil de exhibiciones que hicimos responde también a nuevos planteamientos, no sólo en el mundo de los museos, sino en el mundo, como nuevos temas de género, exponer a artistas mujeres y seguir desarrollando exposiciones potentes con artistas relevantes, pero con enfoques distintos, con enfoques profundos que reflexionen sobre las artes en el mundo. El MUAC es un museo fuerte, no sólo por el intenso trabajo que todo el equipo desarrolla día a día, es fuerte porque es un museo conectado con su tiempo, de una manera reflexiva y critica, al igual que la UNAM. La colección seguirá creciendo y desarrollándose en los siguientes años.

¿Deja pendientes?

Tenemos ya un calendario y programa detallado de exposiciones ya desarrollados para este año, algunas ya están anunciadas. Habrá estabilidad y continuidad, el museo se quedará con contenidos y eso me tiene contenta. Quien asuma la dirección podrá plantear nuevos caminos, perspectivas diferentes, eso es necesario para todas las instituciones. A quien asuma la dirección sólo quiero desearle mucha suerte, que sepa que el MUAC tiene un equipo de profesionales, que es un museo de gran alcance y que es un recinto ligado al espíritu de la UNAM.

Sobre el Museo Reina Sofía, ¿tiene ya un plan de trabajo?

Todavía no. Pero en el momento que llegue tendré que trabajar proyectos, conocer equipos y conocer la institución, ya que estamos hablando de dos países diferentes. Conozco bien el trabajo del Reina Sofía, lo he seguido y hemos tenido colaboraciones, por lo que me entusiasma muchísimo contribuir con mis capacidades en una institución tan relevante en el mundo, y también me emociona apoyar a Manuel Segade (director del recinto) en la ejecución de una nueva etapa.

¿Podemos esperar más colaboraciones entre el Museo Reina Sofía y el MUAC?

Por supuesto. Para mí, la UNAM siempre será el punto de partida en el sentido de lo que representa la Universidad. En términos culturales, la UNAM es un proyecto único en el mundo y el MUAC ejerce una posición de liderazgo en América Latina en materia de colecciones, exhibiciones, programación pública. Estaré dispuesta a seguir colaborando, ahora de forma externa; es importante que los nuevos lideres desarrollen sus ideas, yo seré espectadora y colaboradora cuando sea posible.