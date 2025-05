Marzo es violeta y es diamantino. Las mujeres salen a marchar, a hacerse oír, a llorar, a denunciar. Y digo que es el cuento de nunca acabar, porque luego de ese vaporoso mes de jacarandas y primavera, las cosas para las mujeres empeoran, como los feminicidios, cada vez más brutales. Y si bien hay cambios en algunos aspectos de representatividad política, más el hecho de tener en México una primera presidenta, el discurso sigue siendo más retórico que apegado a una realidad sustantiva para las mujeres de a pie.

La literatura siempre viene a salvarnos con otros discursos que van al fondo, y de eso trataremos en estas reflexiones, a partir de obras recientes de sendas escritoras mexicanas. La primera, Alma Karla Sandoval, desenterrando el pasado histórico; la segunda, Kyra Galván, el pasado biográfico.

Como siempre, Alma Karla Sandoval nos sorprende con sus obras bellas y extrañas, donde aguarda la poesía en cada párrafo, aunque sean cuentos, novelas o ensayos, porque se ha rendido al lenguaje, sus ritmos y sus numerosos misterios.

Alma Karla Sandoval es poeta, ensayista y periodista. En 2019 realizó la residencia artística Faber, Cataluña./Los libros del perro editorial

Ya deberíamos estar acostumbrados, pero nunca se acostumbra uno a nuevas revelaciones. Y esto es, precisamente Nebbiolo, magia y persecución, editorial Universo de Libros, 2024. Una ventana para mirar desde el otro lado, uno de los momentos más trágicos y absurdos de la era moderna, como lo fue la cacería de brujas, en pleno Renacimiento europeo. Diría que es un momento que viene alargándose hasta la segunda década del siglo XXI, para horror y vergüenza del género humano, y no da visos de resolución. ¿Cómo no pensar en las mujeres de Afganistán, y de Irán, entre otros países que forman parte del conglomerado de países aceptados en el concierto internacional, pero cuyas ciudadanas son vetadas hoy día de su existencia sólo por el hecho de tener vulva, clítoris y voz femenina? ¿Cómo no pensar en el castigo feminicida a las mujeres que no asumen el rol de la obediencia al mandato masculino?

Alma Karla recoge el caso del terrible Martillo de las brujas, un tratado fraguado por el clérigo dominico Heinrich Kramer, en su papel de inquisidor del Santo Oficio, donde describe con detalle métodos de tortura para hacer confesar y abjurar a herejes practicantes de la hechicería.

En la realidad las brujas, como las pintan, no existieron. Existieron los relatos sobre ellas, y de un relato a otro se fue creando una meta realidad o realidad intersubjetiva, que no tiene que ver con el afuera, sino con la conciencia de las personas, es decir, con lo que llamamos “cultura”. Estos relatos no son otra cosa que interpretaciones de la realidad que hacen personajes de poder o grupos dominantes, porque necesitan construir realidades alternativas a través de relatos intersubjetivos que se reproduzcan exponencialmente, como diríamos hoy, se viralicen; así ocurre ahora con las fake news y las teorías conspirativas, al grado de que la gente en su conjunto actúa en consecuencia como si fueran reales. Lo vimos en la Pandemia, las vacunas, etc. Hay quienes afirman que el hombre nunca llegó a la luna y que la tierra es plana, o niegan la teoría de la evolución de Darwin. Imaginemos el poder de la Iglesia Católica con su brazo inquisitorial que transitó hasta muy entrado el siglo XVIII, como única fuente de información y de construcción del relato necesario para su propagación y su conservación. La Iglesia Católica, y no sólo ella, han creado el relato de la mujer pura, virgen, madre de Dios, frente a la mujer impía, bruja, peligrosa. Lo demás, ocurre como bola de nieve, hasta el día de hoy, en México como en Afganistán, pasando por Francia y el caso de Giselle Pelicot que todos conocemos en la prensa. Con ácido en la cara para desfigurarlas, con burkas para cubrirlas, o con drogas para someterlas a la violación. Quienes alzan la voz y se rebelan, son brujas a las que hay que destruir, no vayan a contagiar a las demás.

Dice Yuval Noha Harari, este pensador, biólogo, historiador, filósofo, científico y humanista, en su magnífico ensayo Nexus, recién publicado, que la “burocracia de la cacería de brujas hizo lo que suele hacer la burocracia. Inventó la categoría intersubjetiva ‘brujas’ y la impuso a la realidad”. Cuando Harari habla de burocracia, se refiere al poder de quienes interpretan, organizan, categorizan y ponen las etiquetas sobre los relatos que los seres humanos nos vamos haciendo a lo largo de la Historia. “Toda esta información generó gran cantidad de orden y poder; era una manera de que determinadas personas ganaran autoridad y de que la sociedad en conjunto impusiera disciplina entre sus miembros”- “A medida que la burocracia de la caza de brujas generaba cada vez más relatos, se hizo más difícil rechazar todos estos relatos como pura fantasía. Hubo mujeres que llegaron a pensar que eran brujas en verdad, llegaron a dudar de sí mismas, hoy en día muchas mujeres dudan de si no provocaron a sus verdugos, de si en realidad no eran lo suficientemente buenas esposas o amantes, y se merecían los golpes o si eran culpables de haber sido violadas. Y los relatos de los ministerios públicos siguen manteniendo estas interpretaciones intersubjetivas.

Volviendo a Nebbiolo, Alma Karla Sandoval nos coloca del lado de las brujas. Con alegorías deslumbrantes sobre la iniciación entre mujeres que se saben poderosas, hijas, madres, hermanas convocando los dones que toda mujer ha de reconocer en su cuerpo y en su fuerza vital, la autora nos presenta a la jovencísima Bonetta y a su madre Aryana, y a las hermanas Saboya, en una posada de provincia, donde se cultiva el vino nebbiolo, crisol donde se junta el Inquisidor con el Ocultista, Kramer y Evening, el verdugo y el voyerista.

En la siguiente entrega, veremos cómo irradia hasta la actualidad estas visiones sobre las mujeres en un poema de largo aliento, necesario y estremecedor.