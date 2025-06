El festejo por el Premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología es agridulce, pues por segundo día consecutivo cierra sus puertas por no contar con personal de seguridad.

El recinto recibe esta mañana a los visitantes con dos letreros, uno en español y otro en inglés, donde se lee:

"Por causas ajenas a los trabajadores del Museo Nacional de Antropología, este recinto permanece cerrado hasta nuevo aviso. Gracias".

Humberto Aparicio, trabajador del INAH, informa que las instalaciones del Museo están cerradas “porque no hay seguridad y la nueva empresa que acaban de contratar no cumple con la plantilla laboral, tienen que ser 55 elementos por turno. Ahora si acaso están cumpliendo 25, no se puede dejar el patrimonio así. La Policía Auxiliar tiene un respeto, un uniforme. El personal que viene se confunde entre el mismo público y no cumplen con la plantilla. No se puede poner en riesgo el museo”.

El Museo Nacional de Antropología cerrado. Foto: Diego Sanchez Simón/EL UNIVERSAL.

Ayer, el museo más visitado del país, cerró temprano, causando decepción y frustración a los turistas nacionales e internacionales que esperaban conocerlo. Aunque había la promesa de que hoy operaría en su horario regular, desde las 9 horas, el espacio sigue cerrado.

Extranjeros se vieron afectados por el cierre temporal del Museo Nacional de Antropología. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Ayer, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo en un comunicado que cambió su personal de seguridad, que el proceso de transición causó el cierre, pero que sus museos de la Ciudad de México funcionarían con normalidad hoy 4 de junio. Aunque advirtió que de no ser así, se aplicarían sanciones a la nueva empresa de seguridad privada Sistemas Prácticos en Seguridad Privada S.A. de C.V..

El Museo Nacional de Antropología recibe el Premio Princesa de Asturias en pleno cierre temporal de sus instalaciones hoy 4 junio. Foto: José Quezada/EL UNIVERSAL.

Lee también: Matos Moctezuma llama a autoridades a atender patrimonio histórico; este premio da realce internacional, no personajes como MrBeast

El Museo Nacional de Antropología fue reconocido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su “defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad”, dijo el jurado que concede el galardón.