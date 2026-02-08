Boleada de zapatos al presidente de la SCJN

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, causó polęmica porque en un video se ve cómo miembros de su equipo le limpian los zapatos antes de entrar a un evento. En el video, se puede ver que el ministro se queda viendo su zapato y espera a que sea limpiado. Luego, la otra persona que se encontraba con él, se agacha y comienza a limpiar el calzado por la parte de atrás. Luego, Aguilar hizo un movimiento para acomodar el zapato y que la persona con el papel para limpiarlo pudiera hacerlo de costado. Luego llega un asistente al evento, lo saluda de mano y el ministro comienza a caminar.

La acción y actitud del funcionario causaron polémica y su control de crisis no ayudó a la situación, pues explicó que en realidad a Amanda Pérez, su directora de comunicación social, se le cayó “café y nata” sobre sus zapatos, por lo que se agachó para limpiarlo, que el gesto le causó sorpresa y le pidió que se detuviera. Sin embargo, en el video no se ve eso.

Taylor Swift estrena nuevo video

Taylor Swift estrenó su nuevo video musical, “Opalite”, en el que ella y el mexicano Rodrigo Prieto nuevamente hacen dupla en los roles de dirección y director de fotografía. El cantante Lewis Capaldi, el conductor de televisión Graham Norton y los actores Greta Lee, Jodie Turner Smith, Domhall Gleeson y hasta el mismísimo Cillian Murphy participaron en la producción.

El video se estrenó el viernes sólo por las plataformas de Spotify y Apple Music, donde rompió récords como el video más reproducido en esos sitios. Este domingo ya está disponible en YouTube.

Un salón de belleza en el Senado

Esta semana la prensa sorprendió a Juanita Guerra, Senadora del Partido Verde, a media aplicación de tinte de cabello dentro del Senado. Resulta que en el recinto hay un salón de belleza al que los funcionarios asisten para embellecerse. En su defensa, dice Guerra, contar con ese servicio le ayuda a concentrarse en su trabajo, porque le ahorra tiempo y cuenta que empezó a asistir al salón hace un año cuando senadoras de Morena la invitaron.

Guerra señala que es misógino y muestra poca sororidad el ser cuestionada por irse a pintar el cabello en horario laboral dentro de un recinto público y que para evitar especulaciones, dejará que la administración del Senado explique la situación del salón de belleza.

*Instalan un Salón de Belleza en el Senado de la República*



Llegando al Senado | Saliendo del Senado pic.twitter.com/FT8pSrbZoj — @LuisValLe (@LuisValLe_A) February 4, 2026

Ella no hubiera tenido que pasar por esto, si hubiera acudido al salón de belleza del Senado,,,pic.twitter.com/HwaSLHYUjt — pablof (@pablofs_1) February 5, 2026

