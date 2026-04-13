Esta tarde se anunciaron las designaciones de Inocencia Arellano Mijarez al frente de la Dirección General del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), y de Paloma Bonfil Sánchez e Ivone Cisneros Luján, respectivamente, en las direcciones generales de Técnica y de Investigación de las Culturas Populares y Acción Territorial y Promoción Comunitaria, dentro de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), a cargo de Diego Prieto.

Cabe destacar que, desde enero de 2023, el INALI permaneció acéfalo, ya que Juan Gregorio Regino concluyó su periodo de dirección y desde ese momento solo hubo encargado de despacho.

En el nombramiento de estas direcciones, Prieto Hernández indicó que la UCUVI es una de las doce unidades administrativas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México que “se encarga de coordinar las políticas de patrimonio vivo y la defensa de los derechos culturales de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

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Los nombramientos y las colaboraciones entre UCUVI, INALI, INPI y Memoría Histórica, aseguró Prieto, “son parte importante de un conjunto de iniciativas para una política lingüística que verdaderamente contribuya a detener el desplazamiento lingüístico, a favorecer los procesos de transmisión de lenguas indígenas, la visibilización, dignificación, el fortalecimiento y el uso de nuestras lenguas”.

Sobre el nombramiento de Inocencia Arellano, la Secretaría de Cultura informó que la designación fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Es originaria de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango, y hablante de la lengua o’dam (tepehuano del sur), Arellano es una destacada lingüista con doctorado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y maestría por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

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“Su gestión se centrará en la promoción, uso y salvaguarda de las 68 lenguas indígenas nacionales mediante la articulación estrecha entre los tres órdenes de gobierno, la UCUVI y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)”.

“Para ello, el INALI y la UCUVI trabajan de manera coordinada en la implementación de las Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI), iniciativa del INPI para la revitalización lingüística en los diversos territorios. Además, el INALI garantizará los derechos lingüísticos y el uso de las lenguas como herramienta esencial de identidad y herencia de cosmovisiones”, informó Cultura en un boletín informativo.

Previo a este cargo, Arellano se desempeñó como profesora-investigadora y coordinadora en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), y fue responsable de la traducción y revisión a la lengua o’dam de los Libros de Texto Gratuitos.

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A su vez, dentro de la UCUVI, se designó en la Dirección General Técnica y de Investigación de las Culturas Populares a Paloma Bonfil Sánchez, historiadora y doctora en Sociología Rural con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

"Su gestión propiciará la colaboración con entidades públicas, privadas y académicas para fortalecer la promoción de las expresiones culturales populares, urbanas y rurales. Asimismo, impulsará la atención integral de las comunidades mediante programas transversales y el diseño de políticas para la preservación de las artes populares, la medicina tradicional, las lenguas y la arquitectura vernácula"

Bajo su coordinación estarán el Museo Nacional de Culturas Populares, la Dirección de Sistemas Agroalimentarios y Gastronomía Tradicional, la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial y Saberes Populares, y la Subdirección de Acción Juvenil y Culturas Migrantes.

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