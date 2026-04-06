Luego de más de 5 años cerrado, el Museo Dolores Olmedo volverá a abrir sus puertas este 30 de mayo, y lo hará con visitantes, ya que desde la mañana de este lunes se pueden adquirir boletos a través de la plataforma Fever.

En el marco del Mundial de Fútbol 2026, el Museo Dolores Olmedo ha estimado diferentes precios para los visitantes: para extranjeros, el costo será de 432 pesos; para nacionales, de 162 pesos, y para estudiantes y profesores, así como habitantes de la alcaldía Xochimilco y personas de la tercera edad, el precio será de 70 pesos.

En la descripción del evento y en el sitio para adquirir entradas al recinto, disponible en https://museodoloresolmedo.org.mx/, se especifica que los visitantes disfrutarán de “a colección de obra de Diego Rivera y Frida Kahlo más importante del país, un espacio de disfrute y esparcimiento para toda la familia️, un inmueble patrimonio histórico rodeado de naturaleza, y una programación cultural de primera calidad”.

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La apertura del Museo Dolores Olmedo llega luego de una serie de protestas de asociaciones vecinales y grupos culturales sobre el traslado del acervo de este recinto a Chapultepec, anuncio que fue dado durante la administración pasada de la Secretaría de Cultura.

“Ubicado en La Noria, Xochimilco, en una finca colonial del siglo XVI que pasó de casona a cuartel militar, el Museo Dolores Olmedo muestra la vida y obra de la empresaria y filántropa mexicana que le da el nombre. Además, alberga la mayor colección de obras de dos de los artistas mexicanos más reconocidos, así como piezas únicas de arte mexicano pertenecientes a varias épocas”, se puede leer en la descripción de la página del recinto.

El día de la reapertura del museo, que es el 30 de mayo próximo, las entradas se encuentran agotadas, pero las fechas posteriores aún cuentan con lugares disponibles.

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