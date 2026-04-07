Anunciada oficialmente el 16 de julio de 2025 por la Secretaría de Cultura federal, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), dirigida por el exdirector del INAH, Diego Prieto, se mantuvo indefinida en cuanto a su propósito, objetivos y metas.

Se sabe de su existencia por la información difundida en su página de Facebook, que muestra que la UCUVI reemplazó parcialmente las acciones de la Dirección General de Culturas Populares. Sin embargo, durante meses, la Unidad no figuró en el organigrama de la Secretaría de Cultura, aunque sí había un salario mensual asignado a Diego Prieto, por 108 mil 133 pesos netos, en el cargo de la Dirección de Culturas Populares.

A través de una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL para saber la razón de que la UCUVI no apareciera en el organigrama de la SC, el presupuesto ejercido y la población beneficiada, se sabe que la Unidad fue adscrita oficialmente como “unidad administrativa” el pasado 17 de febrero en el Diario Oficial de la Federación.

Se informa que en 2025, la UCUVI ejerció un presupuesto de 46 millones 315 mil 565 pesos sólo en dos programas: Apoyos a la Cultura, y Desarrollo Cultural, pero no específica el total de la población beneficiada.

Sobre su naturaleza y acciones, se reporta que la UCUVI tiene como tareas principales, de 2025 a 2028, “apoyar un abanico más amplio y estratégico de ámbitos culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos, rurales y urbanos, a través de la acción comunitaria”, así como la “creación” de un “Inventario Nacional de Patrimonio Vivo”, y la creación de museos regionales con apoyo del INAH.

Se informa, además, que crearán unidades regionales en todo el país, también con apoyo del INAH, y buscarán fortalecer a las lenguas indígenas, tarea que comparte con otras instancias federales, como los institutos Nacionales de Pueblos Indígenas y Lenguas Indígenas, pero no queda claro qué acciones concretas se realizarán desde la UCUVI para cumplir todos sus objetivos.

De acuerdo con la información, se plantea que la Unidad de Culturas Vivas gestione las actividades de la Dirección de Culturas Populares. “En este sentido cabe mencionar que la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas se fortalece al formar parte de un andamiaje institucional superior, que es la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, la cual se encuentra en proceso de consolidación institucional”, refiere el documento.

Se afirma que su objetivo principal es “impulsar una acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y a las comunidades que integran el mosaico cultural de México, en el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión de sus tradiciones, saberes y valores”, pero no aporta las acciones concretas para cumplir sus objetivos.

Lo que se sabe por redes sociales y algunos boletines de la SC es que Diego Prieto participa en actividades que estaban a cargo de Culturas Populares, como la Feria del Tamal en Coyoacán, encuentros gastronómicos y de artesanas, y asambleas de comunidades indígenas. La información no específica las tareas principales de Prieto al frente de la Unidad, pero sí que despacha en el piso 12 de Paseo de la Reforma 175, CDMX.