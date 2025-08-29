Más Información
Este viernes 29 de agosto, y a lo largo del fin de semana, el festejo por el medio siglo del Infrarrealismo seguirá una programación que llevará a cabo en diversos espacios culturales de la Ciudad de México, como la Casa del Lago, el Foro La escafandra y el Multiforo Alicia.
Las actividades conmemorativas comenzaron ayer en la Casa del Lago, uno de los espacios originales donde el movimiento se habría comenzado a forjar, con el conversatorio inaugural titulado “Poetas infras, no detectives salvajes” en el que participaron poetas y estudiosos comprometidos con el legado infrarrealista, como Pita Ochoa —testigo y actor del movimiento— junto con Ximena Cobos, Zindy Rodríguez, Jorge Aguilera, Raúl Silva y Virgilio Torres, quienes revisaron la vigencia de una estética que propuso que la poesía viva en la calle, la vida y la resistencia.
Las actividades de celebración continuarán el viernes 29 de agosto con un evento en el Foro La Escafandra que dará inicio a las 8:00 pm y que incluirá una exposición gráfica en relación con la historia infra, música en vivo (con la participación de artistas como Nidia Barajas, Trío Secreto y el Pishon) y micrófono abierto.
El ciclo continuará el sábado 30 de agosto en la propia Casa del Lago con un evento que empieza a la 1 pm y que incluye música en vivo —con el acto de Rafael Catana y Los Perikles— y una lectura de poesía en voz alta con implementaciones multimedia a cargo de Boris Peguero, Pixan Kay, Nazelo y Pita Ochoa.
Finalmente, el evento de clausura, titulado Poesía Infra expandida, será en el emblemático Multiforo Alicia en punto de la 1 pm. Aquí tendrá lugar una ronda de lectura en voz alta de poesía, así como la presentación de los músicos Armando Rosas, Rafael Catana y La Perra.
Estos eventos son de entrada libre y su realización convoca tanto a sus fundadores como a nuevas generaciones, para reafirmar que la poesía puede ser una fuerza de insurrección y encuentro.
¿Por qué ahora y qué significa el movimiento?
Fundado en Ciudad de México en 1975 por Roberto Bolaño, Mario Santiago Papasquiaro, José Vicente Anaya, Rubén Medina, Claudia Kerik, Pita Ochoa, Darío Galicia y otros, el infrarrealismo se caracterizó por su postura antiacadémica, su visceralidad callejera y la consigna retomada del pintor surrealista chileno Roberto Matta de “volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial” que cristalizaba su urgencia poética.