Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

¿Invitó Sheinbaum a AMLO a su primer informe de gobierno?; esto responde la Presidenta

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Detienen a “El Loco Bryan”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, en la colonia Guerrero

Accidente carretero en Ciénega de Flores, Nuevo León, deja 5 muertos; tres eran menores de edad

Muere un hombre por disparo en la Miguel Hidalgo durante una persecución policial; hay un detenido

La Suprema Corte de Justicia determinó que a las obras creadas con(IA) no se les puede registrar derechos de autor, pues este es un “derecho humano exclusivo de las personas físicas”.

“Esta resolución sienta un precedente legal sobre IA y propiedad intelectual en México (...). La creatividad protegida por la ley es exclusivamente humana”, informó Indautor en sus redes sociales.

La Suprema Corte de Justicia llegó a esta conclusión en un juicio de amparo, luego que el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) se negara a registrar la obra digital “Avatar Virtual”, generada a través de una plataforma de inteligencia artificial denominada Leonardo. El interesado primero impugnó la decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el argumento que “la obra de IA era registrable” y ante una segunda negativa, se amparó “argumentando que la resolución violaba sus derechos a la igualdad, seguridad jurídica y no discriminación”.

El amparo se negó porque el derecho de autor es un “derecho humano vinculado a la creatividad exclusivamente humana”, “obras generadas de manera autónoma por inteligencia artificial no cumplen con los requisitos de originalidad”, “obras creadas exclusivamente por sistemas de inteligencia artificial no son registrables”, “la protección a entes artificiales no puede analizarse bajo la premisa del derecho humano a la igualdad jurídica” y la negativa no interfiere con medidas establecidas en tratados internacionales.

