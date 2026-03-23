La directora general de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, aseguró que a “todo el personal” en el esquema de honorarios se le renovó contrato en la institución y ya no hay deudas de salarios con nadie.

“Debido a la complejidad de los trámites administrativos y las nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda, los pagos de enero tuvieron que retrasarse para algunos compañeros. Eso fue la chispa que detonó la inconformidad obvia, y que fue resuelta a principios de febrero.

“Se pudo contratar a todo el personal y se pudo pagar la deuda que había de enero de algunos de los colaboradores. Es importante aclarar que la Cineteca no tiene deudas con ningún trabajador”, aseguró la funcionaria del fideicomiso dependiente de la Secretaría de Cultura, que anunció más contrataciones.

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Expuso que la semana pasada ya se empezó el trámite de contratación de todos los trabajadores para el periodo de abril a diciembre, la renivelación de ingreso, homologar actividades y garantizar que ningún trabajador gané menos del salario mínimo, un ingreso justo acorde a su labor.

“Estamos tratando de poner orden dentro de este mundo de contratos honorarios a los que se enfrenta Cineteca”, agregó Stavenhagen acompañada por el director de Difusión y Programación, Nelson Carro.

“Los contratos están en marcha, todo el mundo está contratado y vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

El tema irrumpió en la rueda de prensa convocada para presentar la 79 edición de la Muestra Internacional de Cine, cuando el director Daniel Castro Zimbrón habló al respecto.

“Agradezco a Nelson Carro así como a Marina Stavenhagen, así como a todas las personas que vienen a trabajar, a hacer crecer un espacio que, a lo largo de los años, ha sido como una extensión de mi hogar y espero que se solucionen pronto los problemas laborales que la Cineteca enfrenta”, dijo Castro Zimbrón.

A partir de las declaraciones del cineasta y del actor, Stavenhagen aceptó exponer ante los periodistas cómo está la situación laboral, pero instó a sólo hacer preguntas sobre la Muestra y después de la conferencia abordar el problema que se suscitó cuando trabajadores convocaron a paros.

“Hemos pasado por momentos complicados, de manifestaciones claras de insatisfacción de mucha gente que está contratada en modalidad de pago por honorarios, porque desde hace muchos años Cineteca cuenta con una pequeña estructura de base que no ha podido ser ampliada en función de su crecimiento”, dijo.

Y recordó que la Cineteca Nacional ahora se amplió a dos sedes más: Cineteca Nacional de las Artes, en el complejo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y Cineteca Nacional Chapultepec, recién abierta.

“Ahora (son) dos nuevas sedes con nuevas necesidades, 30 salas que operar. Y toda esa operación se basa realmente en la contratación de muchísima gente, más de 300 personas contratadas bajo régimen de honorarios. Esos honorarios se cubren con los recursos que genera la propia Cineteca Nacional. Y a pesar de que los genera la propia Cineteca, están sujetos a una normatividad que depende de la Secretaría de Hacienda, porque Cineteca Nacional es una entidad pública federal”, añadió Stavenhagen.

Reveló que hay mesas de trabajo establecidas entre las secretarías de Cultura y de Hacienda donde se está analizando que el personal contratado por Servicios Profesionales pase a un esquema de Honorarios Asimilados.

La 79 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional incluye 14 filmes, y se llevará acabo del 26 de marzo al 12 de abril en la sede de Xoco y del 3 al 23 de abril en Cineteca Nacional de las Artes y en Cineteca Chapultepec.

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