Un grupo de científicos brasileños ha logrado obtener el primer cerdo clonado de América Latina destinado al suministro de órganos en el sistema público de salud para eventuales xenotrasplantes, informaron este jueves fuentes académicas.

El cerdo nació en un laboratorio de Piracicaba, en el interior de São Paulo, tras un trabajo de casi seis años a cargo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo (USP), afirmó en una nota la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo.

El proyecto se inició en 2019 y busca garantizar que Brasil no dependa de las importaciones para realizar xenotrasplantes mediante cerdos genéticamente modificados para que sus órganos puedan usarse en humanos sin generar rechazo inmunológico.

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"El paso que hemos dado ahora es crucial porque la clonación de cerdos es una de las técnicas más difíciles de dominar para poder hacer viable un trasplante de órganos entre especies diferentes", dijo Ernesto Goulart, profesor del Instituto de Biociencias de la USP.

Para conseguirlo, los científicos desactivaron tres genes de los cerdos que inducen el rechazo en humanos e insertaron nuevos segmentos, empleando siete genes humanos en las células porcinas para hacerlas más compatibles con el organismo del receptor.

Posteriormente, los embriones modificados se introdujeron en hembras híbridas de los linajes Landrace y Large White, y cerca de cuatro meses después nació el primer clon de cerdo saludable con 1.7 kilos de peso. Actualmente, hay otros procesos de gestación en curso.

Los especímenes clonados se mantendrán en dos laboratorios pioneros en la producción clínica de cerdos en Latinoamérica, inaugurados en 2024 y 2025.

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Los investigadores esperan producir una piara lo suficientemente grande para que, con el tiempo, se reproduzca de forma natural sin que sean necesarias nuevas clonaciones, salvo que identifiquen algún nuevo gen que necesite ser desactivado.

Con siete meses de edad, los cerdos modificados del linaje mencionado anteriormente tendrán el peso necesario para que sus órganos sirvan a un ser humano adulto de unos 80 kilos.

Aprovechar riñones, córnea, corazón y piel

En principio, la idea es aprovechar los riñones, la córnea, el corazón y la piel de estos animales, ya que juntos representan el 94 % de la demanda de trasplantes del sistema público de salud brasileño.

"Si los xenotrasplantes se vuelven una realidad en Estados Unidos y China y no tenemos la tecnología, nuestro sistema nacional de trasplantes se quedaría en una situación vulnerable y dependiente de las importaciones, lo que sería insostenible", explicó Goulart, quien expresó su intención de difundir la técnica con los países vecinos.

Hasta el momento, ningún país ha obtenido el aval para realizar un trasplante de órganos entre diferentes especies, pero ya hay estudios clínicos en Estados Unidos y están a punto de empezar en China con el objetivo de certificar que la técnica funciona y medir la durabilidad del órgano trasplantado.

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Estados Unidos y China también fueron los pioneros en la realización de los primeros intentos de xenotrasplantes para pacientes sin posibilidades de tratamiento, en una etapa previa a los estudios clínicos.

Los dos primeros casos de xenotrasplantes fueron de corazón y los pacientes sobrevivieron alrededor de 60 días. También hubo un caso de un xenotrasplante de riñón que sobrevivió durante meses antes de fallecer por un infarto no vinculado con el procedimiento, y otro que funcionó durante 270 días y luego tuvo que volver a la diálisis.

No obstante, Goulart afirma que aunque la vida del órgano trasplantado sea corta, permitirá salvar las vidas de pacientes con enfermedades graves, como una hepatitis fulminante, que necesitan un trasplante en una semana, como máximo.

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