El grupo de medios se disparó en la Bolsa de Nueva York este jueves luego de que varios medios de comunicación informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo.

Según el , Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta para adquirir la mayoría de las acciones de Warner Bros.

En consecuencia, hacia las 18H00 GMT la acción del gigante del entretenimiento se dispararon un 31.74%, hasta alcanzar los 16.52 dólares. Paramount subió un 8.41%, hasta los 16.38 dólares.

Paramount Skydance prepara oferta para adquirir Warner Bros

El estudio de Hollywood Paramount Skydance, adquirido en agosto por el cineasta David Ellison, estudia lanzar una oferta para comprar a su rival Warner Bros.

La oferta se dirigiría a la totalidad de la empresa y sería mayoritariamente en efectivo, según adelantó The Wall Street Journal citando a una persona cercana a la posible operación.

Dicha operación de Paramount está respaldada por la familia Ellison. El padre del cineasta es Larry Ellison, cofundador de Oracle y la segunda persona más rica del mundo con una fortuna valorada en 383 mil millones de dólares (326 mil 392 millones de euros) solo por detrás del magnate Elon Musk.

A finales del año pasado, Warner Bros, que opera canales de televisión como CNN y HBO, así como el negocio de streaming HBO Max, adelantó que planeaba una reestructuración de la compañía en dos divisiones, una centrada en el negocio de la televisión por cable y una segunda focalizada en el streaming y los estudios.

