Nueva York.- Wall Street cerró este miércoles en verde, con los inversores optimistas a pesar del cierre parcial del Gobierno federal en EU que por el momento afecta a servicios no esenciales.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales subió 0.09%, hasta 46 mil 441 puntos; el S&P avanzó 0.34%, hasta seis mil 711 unidades, y el Nasdaq progresó 0.42%, hasta 22 mil 755 enteros.

Demócratas y republicanos tenían hasta las 23:59 del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Pese a que el cierre parcial afecta de momento a servicios no esenciales, podría comprometer otras funciones de la administración central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Las acciones cayeron esta mañana por el temor de los inversores a una desaceleración económica tras el cierre, pero ahora se muestran optimistas y creen que este no afectará demasiado a la economía, según medios especializados.

El analista Tom Essaye señaló en su informe diario Sevens Report que el cierre parcial del Gobierno "no cambiará el panorama económico ni causará una volatilidad de mercado sostenible".

"Desde el punto de vista del mercado, el mayor impacto se verá en que no se publicarán datos económicos de agencias como el Buró de Estadísticas Laborales", apuntó.

No obstante, preocupa el despido de trabajadores federales; según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cierre podría derivar en la suspensión temporal de 750 mil empleados federales.

En este sentido, la Casa Blanca dijo que habrá despidos "inminentes" de trabajadores públicos como consecuencia de la paralización del Gobierno.

Entre las 30 cotizadas del Dow, destacaron las subidas de Merck & Co (7.3%) y Nike (6.4%), mientras que las mayores pérdidas eran para Home Depot (-2%) y JPMorgan Chase (-1.5%).

