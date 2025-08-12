Vinte Viviendas Integrales, el mayor constructor de vivienda en México, celebró la colocación de dos bonos verdes por un total de dos mil 500 millones de pesos, en junio, cifra que duplicó su objetivo inicial de colocación de mil 250 millones en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

La oferta contó con demanda de inversionistas institucionales locales e internacionales, alcanzando una sobredemanda de 1.26 veces, sumando los bonos verdes a los bonos sustentables y ligados a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, emitidos por Vinte desde 2018.

La operación, que tuvo a BBVA México y Actinver como colocadores conjuntos y que obtuvo calificaciones de AA- por Moody’s, AA por Verum y AA- por HR Ratings, se estructuró en dos tramos: el bono ‘VINTE 25V’ por mil 400 millones de pesos a 5 años, con tasa variable TIIE Fondeo más 250 puntos base.

El bono ‘VINTE 25-2V’ por mil 100 millones de pesos, a 7 años, con tasa fija Bonos M más 200 puntos base, equivalente a un cupón de 11.01%.

Esta operación representa el séptimo y octavo bono etiquetado emitidos por Vinte, y el número trece y catorce en su historia desde 2011.

Los recursos serán destinados a financiar proyectos para el desarrollo de comunidades verdes en México, conforme al Marco de Referencia de Bonos Verdes de Vinte, desarrollado con asesoría de BBVA y LAGreen, particularmente en los rubros de agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables.

“En BIVA nos entusiasma que empresas mexicanas como Vinte tengan un alto compromiso con la sostenibilidad y lo impulsen a través de emisiones verdes relevantes en favor del país y de sus comunidades.

“Nos sentimos muy orgullosos por ser parte de esta historia y agradecemos a Vinte la confianza en BIVA, lo que nos consolida como la plataforma donde los inversionistas financian proyectos con un impacto ambiental y social positivo”, afirmó María Ariza, directora general de BIVA.

Entre los principales inversionistas, participaron fondos nacionales e internacionales como DEG (Alemania), el fondo LAGreen gestionado por Finance in Motion, un fondo de pensiones global alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, así como fondos de pensiones ASG, bancos de desarrollo locales y otros inversionistas institucionales.

