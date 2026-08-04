En julio, la venta de autos nuevos fue de 130 mil 831 unidades, un 3.4% más respecto a julio del año anterior, de acuerdo con cifras del Inegi.

Mientras que en el periodo enero a julio se registró la venta de 885 mil 349 vehículos nuevos, lo que representa un avance de 5% con respecto a lo reportado durante el mismo periodo de 2025.

Las automotrices de mayor venta en el mercado: Nissan, General Motors y Volkswagen tuvieron un desempeño de -0.7%, 1.5% y 7%, respectivamente, durante julio.

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Toyota incrementó 5.8% sus ventas; KIA un 0.1%; Mazda un -9.8%; y Stellantis un 33.7%.

Venta de autos chinos

Entre las marcas chinas, MG reportó un -3.3% en ventas en julio; Changan -12.6%; Great Wall Motor -10.6%; y JAC -5.4%.

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Este mes, la compañía Motornation ya no reportó sus cifras de ventas debido a que se encuentra en proceso de desincorporación de varias marcas chinas como BAIC y JMC, las cuales ahora se comercializarán bajo su propia red de distribuidores.

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No obstante, hubo otras marcas chinas con un crecimiento notable en ventas: Geely aumentó 127%; y Jetour-Soueast un 158%.

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Mientras que Leapmotor, marca china comercializada por Stellantis, colocó sus primeras 435 unidades en julio.

Zeekr Lynk & Co, otra marca china de autos de lujo, reportó la comercialización de 328 vehículos en julio.

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Entre las marcas de lujo, BMW registró una disminución de 5.5% en ventas; Acura, -37.7%; Infiniti, -27.7%; Volvo, -50%; y Audi, -7.2%.

A pesar del desempeño negativo en algunas marcas, las ventas de autos nuevos en julio alcanzaron su volumen más alto desde julio de 2016, cuando se comercializaron 132 mil109 unidades.

Otras automotrices que registraron un crecimiento en ventas en julio fueron Honda con 5.3%; Hyundai, un 1.9%; Lexus, 11.5%; Lincoln, 38.2%; Mercedes Benz, un 2.6%; Renault, 22%; y Seat, 0.2%.

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ss/mcc