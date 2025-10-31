En apoyo a las personas que sufrieron pérdidas por las severas inundaciones a principios de octubre en México, el bloque de países europeos destinó 700 mil euros (aproximadamente 14 millones de pesos) para apoyar a las familias afectadas.

En un comunicado, la Unión Europea dijo que la ayuda humanitaria es para asistir a los afectados y se estima que beneficiará a 150 mil personas de las zonas más perjudicadas por las lluvias.

Las principales actividades que se realizarán con esos recursos son: apoyar en trabajos que permitan el acceso al agua potable y servicios de saneamiento, asistencia sanitaria, así como distribución de efectivo para quienes perdieron sus medios de subsistencia.

Lee también Tragedia de las lluvias en México en cifras: muertes, desaparecidos y miles de damnificados ponen al país en alerta

“Los fondos también se utilizarán para ofrecer servicios educativos para los niños y adolescentes afectados por el cierre de escuelas”, dijo la embajada de la Unión Europea en México.

Otras de las acciones que realizará será la activación del servicio satelital Copernicus con la finalidad de elaborar mapas que permitan evaluar los daños y trazar las labores de emergencia.

Países europeos donan ayuda

Entre el 9 y 10 de octubre las intensas lluvias provocaron inundaciones en diversos municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Anteriormente la Unión Europea donó 28 millones de euros (aproximadamente 560 millones de pesos) como ayuda de emergencia en 2025 para desastres en México y América Central, recordó el bloque europeo.

Lee también Sheinbaum: Estamos en la última parte del cierre de emergencia por lluvias en Veracruz

Regularmente los países europeos son donantes de ayuda humanitaria, a través del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, ya que entre sus objetivos está el “salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad humana de las poblaciones afectadas por catástrofes naturales y crisis provocadas por el humano”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc