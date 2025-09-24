Más Información

En el último año y medio, los precios del se duplicaron lo que ha provocado un de esta bebida, la cual ha disparado hasta 50 pesos en algunas cafeterías.

“Desde hace año y medio sube, sube y sube (el precio del café) y no deja de subir…por eso hemos tenido que hacer ajustes en los precios” de los cafés que se venden en cafeterías, dijo el director de operaciones de café Finca Santa Veracruz, Alfonso Iñarra.

En esos más de 18 meses, los de grano subieron más del doble, aproximadamente 10% al mes, añadió.

Por ello, las cafeterías que antes vendían un café americano en 20 o 40 pesos ahora lo dan en 50 o 60 pesos la taza e, incluso, hay marcas que lo dan arriba de 100 pesos.

Foto: Freepik/Archivo
Iñarra expuso que los precios del café se cotizan en la Bolsa de Chicago y es ante ese crecimiento de precios algunas cafeterías han visto que “la venta de tazas de café ha bajado”.

Sin embargo, la apertura de cafeterías en México y la llegada de cadenas estadounidenses y canadienses permitió que aumente el consumo de café en el país, ya que de medio kilo que se consumía por persona en el 2000 subió a 1.5 kilos en el 2025.

Además, los mexicanos buscan consumir café de especialidad, porque se identifican con ciertos sabores.

Iñarra expuso que el crecimiento de las ventas de la cafeterías Finca Santa Veracruz es de 5% anual, lo que está en línea con las ventas del mercado que crece a 8%.

La directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación dijo que en México, al 2023 se registraron 80 mil cafeterías las cuales generan 320 mil empleos directos, sin embargo, si se considera toda la cadena hay más de 3 millones de personas en el país que están ligados con la .

