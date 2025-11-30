Aunque en los refrigeradores de queserías, tienditas o autoservicios hay presentaciones de queso que dicen ser tipo manchego, pero en realidad no lo son, al tratarse de imitaciones o quesos procesados, advirtió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista del Consumidor del mes de noviembre, la Profeco analizó 29 quesos de distintas marcas y presentaciones. De esos, 17 son manchegos, uno español con denominación de origen, uno reducido en grasa, otro deslactosado y cinco quesos procesados y cuatro “imitaciones”.

Tras realizarse varias pruebas, sobre todo para comprobar que cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, se encontró que cinco presentaciones “pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por infracción a la ley” por incumplir dicha regulación.

Los siguientes productos incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ya que “su denominación puede inducir al error”:

Lala , queso fundido tipo manchego procesado, pasteurizado, empacado en rebanadas, incumple porque resalta la palabra “manchego” a pesar de ser un queso procesado, lo que puede inducir al engaño.

, queso fundido tipo manchego procesado, pasteurizado, empacado en rebanadas, incumple porque resalta la palabra “manchego” a pesar de ser un queso procesado, lo que puede inducir al engaño. Great Value , queso manchego procesado en rebanadas. Presenta dos denominaciones en la etiqueta y usa en grande la palabra “manchego” aunque es un queso procesado, lo que puede confundir al consumidor.

, queso manchego procesado en rebanadas. Presenta dos denominaciones en la etiqueta y usa en grande la palabra “manchego” aunque es un queso procesado, lo que puede confundir al consumidor. Kraft Singles , queso procesado tipo manchego, destaca la palabra “manchego” en un producto procesado, lo que puede inducir a error.

, queso procesado tipo manchego, destaca la palabra “manchego” en un producto procesado, lo que puede inducir a error. Zwan Premium , también resalta la palabra “manchego” aunque se trata de queso procesado; esto se considera engañoso para el consumidor.

, también resalta la palabra “manchego” aunque se trata de queso procesado; esto se considera engañoso para el consumidor. Fud, queso fundido manchego ahumado rebanado, el empaque enfatiza “manchego”, pero es un tipo fundido procesado, lo que puede hacer pensar que es manchego como tal.

Productos que incumplen la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Foto: Captura de pantalla Profeco

Dos productos declaran más grasa de la que realmente contienen y son:

Flor de Alfalfa , la información no es cierta porque declara más grasa de la que realmente contiene; Profeco lo clasifica como producto que “no es veraz” en su declaración nutrimental.

, la información no es cierta porque declara más grasa de la que realmente contiene; Profeco lo clasifica como producto que “no es veraz” en su declaración nutrimental. Golden Hills, declara más grasa de la que en realidad tiene, por lo que la etiqueta nutrimental no es veraz.

Productos declaran más grasa de la que realmente contienen. Foto: Captura de pantalla Profeco

Otros dos quesos tienen problemas en sus etiquetados, por ejemplo:

Charrúa, no indica en la etiqueta el domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador o distribuidor. No presenta instrucciones de conservación ni etiquetado nutrimental, por lo que incumple el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Casa del Campo, queso manchego semicurado (denominación de origen española). Su lote y la fecha de caducidad se presentan en una etiqueta adherida y no en el envase original, lo que incumple la NOM 051-SCFI/SSA1-2010.

Todos los anteriores son queso manchego y derivados que, según el estudio de Profeco en la revista de diciembre presentan incumplimientos a normas oficiales o errores relevantes en su etiquetado o información nutrimental, por lo que la instancia podría iniciar un procedimiento y sancionar a las empresas e incluso pedir que lo saquen del mercado.

