Tras la fuga registrada en el Oleoducto Poza Rica–Madero–Cadereyta, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó al 100% los trabajos de limpieza y restablecimiento de operación en la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la localidad El Xúchitl, municipio de Álamo Temapache.

Las labores, a cargo de la Dirección de Logística de Pemex, incluyeron la colocación de seis nuevas barreras marinas —tres de protección directa y tres ubicadas un kilómetro aguas arriba—, así como la instalación de nueve cordones oleofílicos para contener residuos.

También se realizó la limpieza de los gaviones con desengrasante biodegradable y agua a presión en las zonas cercanas al río Pantepec, además del retiro de maleza impregnada, asegurando así la protección del sistema de captación de agua.

Concluyen al 100% trabajos de limpieza de Pemex en la CAEV en Álamo Temapache. Foto: Secretaría de Energía

Pemex detalló que las pruebas de bombeo en la bocatoma concluyeron de manera exitosa, permitiendo la reanudación del suministro.

En esta labor participaron 135 trabajadores como parte de los proyectos de atención a la fuga registrada en el Oleoducto Poza Rica–Madero–Cadereyta.

La limpieza fue hecha en coordinación con la población afectada, el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

