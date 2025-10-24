Más Información

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

Tras la fuga registrada en el Oleoducto –Madero–Cadereyta, (Pemex) informó que concluyó al 100% los trabajos de limpieza y restablecimiento de operación en la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la localidad El Xúchitl, municipio de .

Las labores, a cargo de la , incluyeron la colocación de seis nuevas barreras marinas —tres de protección directa y tres ubicadas un kilómetro aguas arriba—, así como la instalación de nueve cordones oleofílicos para contener residuos.

También se realizó la limpieza de los gaviones con desengrasante biodegradable y agua a presión en las zonas cercanas al río Pantepec, además del retiro de maleza impregnada, asegurando así la protección del sistema de captación de agua.

Concluyen al 100% trabajos de limpieza de Pemex en la CAEV en Álamo Temapache. Foto: Secretaría de Energía
Pemex detalló que las pruebas de bombeo en la bocatoma concluyeron de manera exitosa, permitiendo la reanudación del suministro.

En esta labor participaron 135 trabajadores como parte de los proyectos de atención a la fuga registrada en el Oleoducto –Madero–Cadereyta.

La limpieza fue hecha en coordinación con la población afectada, el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

