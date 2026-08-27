La tasa de desempleo en México llegó en julio al 2.9% de la Población Económicamente Activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sobre desempleo es mayor al 2.8% del mismo mes de 2025, pero es igual al 2.9% registrado en junio de 2026, precisó el organismo autónomo en su informe.

La población desocupada fue de 1.8 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) del 2.9% de la PEA.

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Respecto a julio de 2025, la población desocupada aumentó en 79 mil 412 personas, detalló el Inegi.

La PEA del séptimo mes del año llegó a 62.6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.2% y una población activa mayor en 34 mil personas a la de julio de 2025.

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De la PEA, 60.8 millones de personas estuvieron ocupadas durante julio, una caída de 45 mil personas respecto al mismo mes de un año antes, precisó el Inegi.

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Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 4 millones, el 6.7% de la población ocupada, porcentaje inferior al 7.3% que se registró en julio de 2025.

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Empleo por sectores e informalidad

Los trabajadores informales en julio totalizaron 34.1 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 56.2%.

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 43.8% del total en servicios, en comercio 19,6 %, en manufacturas el 15.9%, en actividades agropecuarias 10.6% y en construcción 8.7%.

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Mientras que en 'otras actividades económicas', que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupado el 0.7% y otro 06% no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en el séptimo mes del año fue de 24.9 millones y la masculina de 35.8 millones, con una tasa de participación del 45.9% en mujeres en edad de trabajar y del 74.2% en hombres.

Las cifras laborales se conocen después de que la economía mexicana creciera un 1.4% interanual en el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y tras el avance del 0.6% del producto interior bruto (PIB) registrado en 2025.

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