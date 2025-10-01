Luego de que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora acusara a los neoliberales de tener en el olvido a los pobres, el PRI lo tachó de ser un mal “neoliberal”.

En respuesta, el funcionario atajó y se autodenominó ser “un pésimo neoliberal” más bien se consideró un “economista de la Cuarta Transformación”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno, el responsable de las finanzas públicas del país defendió el modelo económico con humanismo mexicano como núcleo del proyecto de la Cuarta Transformación.

En su discurso inicial, el funcionario afirmó que los avances obtenidos hasta ahora en materia económica y social fueron posibles porque lograron romper paradigmas neoliberales.

“Hemos mantenido una rigurosa disciplina financiera, demostrando que el desarrollo social es armonioso con finanzas públicas sanas y responsables, rompiendo el paradigma de gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables justificándose en la prudencia fiscal a veces inexistente”, manifestó.

“Nosotros no somos neoliberales, somos muy cuidadosos": Amador Zamora

Luego en las intervenciones de los senadores, por el PRI Carolina Viggiano subió a la tribuna para tacharlo de ser un “mal neoliberal” por endeudar al país y tener a la economía en estancamiento y al borde de la recesión.

“Usted decida qué tipo de secretario quiere ser: Un secretario que va a ser la tapadera, un secretario que va a decir a todo sí. O un secretario responsable, porque hoy es usted un hombre que se dice de izquierda, pero muy conservador y un mal neoliberal”, ponderó.

Calladamente y sin aspavientos Amador aprovechó para convertir el dardo en una flor, logrando el respaldo de la bancada morenista con aplausos.

“Agradezco a la senadora Viggiano que me considere un muy mal neoliberal porque creo que soy un pésimo neoliberal”, esgrimió.

Tras los reclamos del PRI y el PAN que expresaron con pancartas que decían “Morena duplicó la deuda en sólo seis años”, “con Morena en 2025 no crecimos”, “no más impuestos” y “no más deuda” reiteró que los gobiernos de la 4T no son neoliberales.

“Nosotros no somos neoliberales, somos muy cuidadosos; tenemos que cuidar el bienestar de los mexicanos”, manifestó.

Así fue la primera comparecencia de Edgar Amador como titular de la SHCP en el recinto de Reforma, ya que hace un año le tocó estar al lado de su antecesor, Rogelio Ramírez de la O en calidad de subsecretario del ramo.

En esta ocasión lo acompañaron en primera fila la subsecretaria, María del Carmen Bonilla y los subsecretarios de Ingresos y Egresos, Carlos Lerma y Bertha Gómez, respectivamente.

También estuvieron apoyándolo el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares; el Tesorero de la Federación, Roberto Fernández y la procuradora fiscal, Grisel Galeano.

