A unos días de concluya septiembre, conocido como el Mes del Testamento, solo 4.7% de los mexicanos cuenta con un trámite de este tipo, según el Registro Nacional de Testamentos.

De acuerdo con esta información, el 95% de la población aún no ha definido legalmente el destino de sus bienes, lo que aumenta las posibilidades de riesgo tanto para sus familias como para el valor de sus propiedades.

Las entidades con mayor número de documentos de otorgamiento elaborados legalmente son Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Lee también BBVA mejora perspectiva de crecimiento de México de -0.4 a 0.7% en 2025

Foto: IStock/Archivo EL UNIVERSAL

Pese a los esfuerzos institucionales por promover la transmisión patrimonial, prevalece el desconocimiento del proceso, la percepción de que es costoso y la idea de que solo las personas mayores o con grandes patrimonios deben preocuparse.

Esta brecha cultura legal afecta a familias y al mercado inmobiliario.

Testamento: sigue estas recomendaciones para que redactes el tuyo

La empresa Coldwell Banker México invitó a la población a aprovechar esta oportunidad y comparte algunos pasos clave a considerar para cuidar de tu patrimonio:

Evita disputas familiares legales , ya que, al no haber testamento la decisión de la repartición de los bienes recae sobre un juez. Esto podría desencadenar años de litigios

, ya que, al no haber testamento la decisión de la repartición de los bienes recae sobre un juez. Esto podría desencadenar años de litigios Asegura la movilidad de tu inversión. Un inmueble sin la documentación completa o con deudas fiscales puede quedar inmovilizado, afectando su valor y utilidad económica

Un inmueble sin la documentación completa o con deudas fiscales puede quedar inmovilizado, afectando su valor y utilidad económica Protege a tus beneficiarios , es decir, un testamento, donación en vida o fideicomiso evita impugnaciones y asegura que tus bienes lleguen a las personas indicadas

, es decir, un testamento, donación en vida o fideicomiso evita impugnaciones y asegura que tus bienes lleguen a las personas indicadas Define el destino de tu vivienda, ya que, puede haber una pérdida económica si existen decisiones contradictorias alrededor del inmueble entre los herederos. Establecer desde un comienzo la voluntad de vender, alquilar o conservar reduce los obstáculos

Lee también Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm