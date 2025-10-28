Más Información

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Trabajadores de la UNAM van a prisión por homicidio calificado; aficionado de Cruz Azul murió por asfixia por estrangulamiento

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

Gobierno de Trump revoca la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a EU

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

"Melissa" toca tierra en Jamaica como huracán categoría 5

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

San Lázaro avala en lo general Ley de Extorsión en México; plantea sanciones de hasta 25 años de prisión

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular sin ningún cambio la miscelánea fiscal que forma parte del paquete económico 2026.

Incluye los cambios a la Ley Federal de Derechos (LFD), el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lee también

Al finalizar la sesión se aceptaron para primera lectura dos dictámenes, uno de ellos de las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Primera con el proyecto de decreto de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2026.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, citó para el miércoles para sesionar en la cual se discutirá la LIF.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]