Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

El municipio de en Quintana Roo, informó que abrió una oficina del (SAT) que podrá dar atención presencial a los contribuyentes de esa localidad.

Así, los contribuyentes ya no tendrán necesidad de trasladarse hasta para realizar algún trámite fiscal.

Con ello, suman 10 oficinas al interior de la entidad federativa del órgano recaudador de impuestos.

Lee también

Dará atención de lunes a jueves con un horario de 9 de la mañana a las 16 horas; y los viernes de 8:30 a 15 horas.

Dos personas caminan frente a las oficinas del SAT. FOTO: Cuartoscuro/Archivo
Dos personas caminan frente a las oficinas del SAT. FOTO: Cuartoscuro/Archivo

Se podrán realizar trámites como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la firma electrónica.

Los servidores del SAT en el municipio tienen el compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.

Lee también

También para atender con honestidad, respeto y vocación.

Para cualquier queja o denuncia los contribuyentes pueden comunicarse al correo electrónico: denunciasqsat.gob.mx

En el portal del órgano recaudador de impuestos o en Marca SAT 55 627 22 728 y desde Estados Unidos o Canadá al: 01 877 4488 728

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]