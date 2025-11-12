El municipio de Tulum en Quintana Roo, informó que abrió una oficina del Servicio de Administración tributaria (SAT) que podrá dar atención presencial a los contribuyentes de esa localidad.

Así, los contribuyentes ya no tendrán necesidad de trasladarse hasta Playa del Carmen para realizar algún trámite fiscal.

Con ello, suman 10 oficinas al interior de la entidad federativa del órgano recaudador de impuestos.

Dará atención de lunes a jueves con un horario de 9 de la mañana a las 16 horas; y los viernes de 8:30 a 15 horas.

Dos personas caminan frente a las oficinas del SAT. FOTO: Cuartoscuro/Archivo

Se podrán realizar trámites como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la firma electrónica.

Los servidores del SAT en el municipio tienen el compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción.

También para atender con honestidad, respeto y vocación.

Para cualquier queja o denuncia los contribuyentes pueden comunicarse al correo electrónico: denunciasqsat.gob.mx

En el portal del órgano recaudador de impuestos o en Marca SAT 55 627 22 728 y desde Estados Unidos o Canadá al: 01 877 4488 728

