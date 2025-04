Las inversiones multimillonarias que va a realizar la administración federal actual en proyectos de inversión se van a financiar principalmente en la deuda de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

“La Comisión Federal de Electricidad es una empresa muy sana financieramente, los recursos son públicos vienen del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y también de mecanismos que se permiten con la normatividad existente de financiamiento que no es deuda, no incrementa el techo de endeudamiento, pero sí son mecanismos de financiamiento que permiten la elaboración de estos y la recuperación con la generación de energía eléctrica, pero no es energía que... no son financiamientos privados, es financiamiento interno de la Comisión Federal de Electricidad y presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo González Escobar, en la conferencia matutina de este miércoles.

El saldo de la Deuda Directa, más la Inversión Fiduciaria de la Comisión Federal de Electricidad alcanzó, al cierre de 2024, los niveles más altos desde que registro en esta empresa del estado, registrando un monto por pagar de 490 mil millones de pesos.

CFE ajustan sus planes de inversión en el sexenio

Por otro lado, los planes de expansión de CFE de 2025 a 2030, es decir en este sexenio, se han ajustado ya a 624 mil 618 millones de pesos, unos 31 mil 528 millones de dólares de acuerdo con la presentación de la funcionaria y de Emilia Calleja, directora general de la Comisión.

Este moto considera las inversiones que realizará la administración actual y la continuación de los proyectos del sexenio pasado.

Las funcionarias explicaron en conferencia que los proyectos de inversión podrán resolver los problemas de los apagones y dar pasos hacia la transición de energías limpias.

En detalle, se trata de 22 mil 377 millones de dólares para proyectos de generación de energía; otros 5 mil 551 millones de dólares para obras de transmisión; y 3 mil 600 millones de dólares para la distribución.

