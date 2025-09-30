Más Información

Quitar manchas en la ropa puede generar un mayor gasto de tiempo y de dinero o hasta la pérdida de una prenda si no se utiliza el detergente adecuado, por ello la(Profeco) analizó detergentes para determinar cuáles son los mejores para eliminar salsas, estofado y espinacas, entre otras.

En su Estudio de Calidad que se publicará en la del mes de octubre, analizó 49 detergentes, de los cuales 26 son en polvo para ropa y 23 en polvo multiusos.

La Procuraduría analizó la información comercial, el cumplimiento de normas, así como pruebas de desempeño como solidez del color de las prendas, desgaste de la tela, percudido y remoción de manchas.

A pesar de que hay detergentes que presentan leyendas que no se comprueban como “frescura increíble” de Ace; Óptimo desempeño de Carisma; Frescura duradera de Persil Colores Vivos; Quitamanchas total de Viva Higiene+ Anti-olor; Fragancia duradera de 1-2-3 5 Beneficios y El Milagro de la Limpieza de la marca La Morena.

El Milagro y La Morena usan el Sello Hecho en México pero no comprueban tener los requisitos para portarlo.

La Profeco dijo que los mejores detergentes en el antipercudido son:

  • Ace oxígeno activo
  • Ariel revitacolor
  • Bold 3 cariñitos de mamá
  • Bold 3 Softech
  • Foca
  • Persil Universal,
  • Viva Higiene +Anti-Olor
  • 1-2-3
  • El Milagro,
  • La Morena
  • Útil
  • Viva detergente en polvo para ropa removió mejor las manchas de Estofado

Detergentes que remueven mejor manchas de espinaca

  • Ariel, Poder y Cuidado
  • Great Value
  • Perveptions Floral
  • Persil Colores vivos y Perfil Universal
  • 1-2-3
  • Golden Hills
  • 1-2-3 Limón

Los que peor remueven manchas de espinaca fueron:

  • El milagro
  • La Morena
  • Precíssimo Biodegradable

Los que mejor remueven manchas de salsa taquera

  • Perceptions frescura polar
  • Viva y Viva fresca lavanda
  • Perceptions Floral Cítrico
