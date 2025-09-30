Más Información
Quitar manchas en la ropa puede generar un mayor gasto de tiempo y de dinero o hasta la pérdida de una prenda si no se utiliza el detergente adecuado, por ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó detergentes para determinar cuáles son los mejores para eliminar salsas, estofado y espinacas, entre otras.
En su Estudio de Calidad que se publicará en la Revista de El Consumidor del mes de octubre, analizó 49 detergentes, de los cuales 26 son en polvo para ropa y 23 en polvo multiusos.
La Procuraduría analizó la información comercial, el cumplimiento de normas, así como pruebas de desempeño como solidez del color de las prendas, desgaste de la tela, percudido y remoción de manchas.
A pesar de que hay detergentes que presentan leyendas que no se comprueban como “frescura increíble” de Ace; Óptimo desempeño de Carisma; Frescura duradera de Persil Colores Vivos; Quitamanchas total de Viva Higiene+ Anti-olor; Fragancia duradera de 1-2-3 5 Beneficios y El Milagro de la Limpieza de la marca La Morena.
El Milagro y La Morena usan el Sello Hecho en México pero no comprueban tener los requisitos para portarlo.
La Profeco dijo que los mejores detergentes en el antipercudido son:
- Ace oxígeno activo
- Ariel revitacolor
- Bold 3 cariñitos de mamá
- Bold 3 Softech
- Foca
- Persil Universal,
- Viva Higiene +Anti-Olor
- 1-2-3
- El Milagro,
- La Morena
- Útil
- Viva detergente en polvo para ropa removió mejor las manchas de Estofado
Detergentes que remueven mejor manchas de espinaca
- Ariel, Poder y Cuidado
- Great Value
- Perveptions Floral
- Persil Colores vivos y Perfil Universal
- 1-2-3
- Golden Hills
- 1-2-3 Limón
Los que peor remueven manchas de espinaca fueron:
- El milagro
- La Morena
- Precíssimo Biodegradable
Los que mejor remueven manchas de salsa taquera
- Perceptions frescura polar
- Viva y Viva fresca lavanda
- Perceptions Floral Cítrico
