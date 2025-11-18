Kavak, el ecosistema digital que transforma la experiencia de tener un auto, y Creditaria, el intermediario financiero más grande de México, anunciaron una alianza estratégica para hacer que el acceso al crédito automotriz sea más inclusivo y transparente. Estos préstamos están impulsados por tecnología y diseñados para los millones de mexicanos que hoy quedan fuera del sistema tradicional. Conoce más sobre esta innovadora solución.

Alianza con grandes beneficios al consumidor

En México, más de la mitad de los solicitantes de crédito son rechazados por bancos y financieras debido a historiales limitados o negativos. Además, las tasas de los préstamos personales pueden alcanzar hasta 60% anual de acuerdo con la Condusef, lo que obliga a muchas personas a recurrir a financiamientos costosos o informales. Frente a este panorama, millones de familias carecen de opciones para fortalecer su estabilidad financiera o acceder a un vehículo.

Foto: iStock

La alianza entre Kavak y Creditaria busca resolver ese reto combinando la tecnología de originación y evaluación de riesgo de Kavak con la red nacional de Creditaria, que cuenta con más de 1,000 oficinas y 2,500 asesores certificados. Este modelo híbrido permite a los clientes recibir evaluaciones personalizadas y obtener recursos en cuestión de días, con acompañamiento presencial disponible en todo el país.

Por lo anterior, esta colaboración ofrecerá créditos más competitivos, con tasas anuales desde 14.99% para préstamos automotrices y 24.99% para préstamos personales, esta última hasta 40% por debajo del promedio nacional.

Kavak y Creditaria: expandiendo sus servicios

La colaboración amplía el portafolio de productos de Creditaria con dos nuevas soluciones de crédito: financiamiento automotriz para la compra de vehículos seminuevos y préstamos personales con el auto como garantía, que ofrecen liquidez sin dejar de usar el vehículo. Ambos productos están diseñados para brindar financiamiento flexible, transparente y responsable, adaptado a las necesidades reales de cada cliente y enfocado en fortalecer la estabilidad financiera familiar.

“En Creditaria creemos que el acceso al crédito no debe ser un privilegio. Nuestra alianza con Kavak combina lo mejor de ambos mundos: la cercanía y asesoría de nuestros expertos con la tecnología y agilidad de Kavak. Esto nos permite ayudar a cada cliente a comparar alternativas del mercado, tomar decisiones informadas y acceder al crédito que mejor se adapta a sus necesidades. Juntos estamos construyendo una nueva era de inclusión financiera en México,” señaló Romain Benenati, Director General Adjunto de Creditaria México.

Los propietarios de vehículos podrán acceder a liquidez de hasta 60% del valor de su auto, mientras que los créditos automotrices ofrecerán tasas desde 14.99% anual y un índice de aprobación de 80%, 50% superior al de la banca tradicional.

Foto: iStock

Además, Kavak no utiliza el buró de crédito como criterio de exclusión, lo que permite que más personas construyan o recuperen su historial crediticio de forma responsable.

“Con esta alianza buscamos democratizar el acceso al crédito en México, ofreciendo productos más justos y accesibles para todos los perfiles de clientes. Durante años, solo las personas de altos ingresos han podido acceder a préstamos con tasas competitivas, mientras que la mayoría han tenido que recurrir a alternativas costosas o informales. Queremos cambiar esa realidad y construir un nuevo modelo de financiamiento más inclusivo, que abra las puertas del crédito responsable y sostenible a todos,” agregó Carlos García Ottati, CEO de Kavak.

