El precio del oro superó el miércoles los cuatro mil dólares por onza por primera vez, ante la preocupación de los inversionistas sobre numerosos temas, como el cierre del gobierno estadounidense, que los llevó a buscar este refugio seguro.

El metal precioso se cotizó a 4,000.01 dólares por onza en el comercio matinal de Asia, con un incremento de más de 50% en lo que va del año.

Los inversionistas han recurrido al oro ante la expectativa de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, la turbulencia política en Francia y la incertidumbre económica mundial.

