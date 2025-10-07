Más Información

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Detienen en EU a Roberto Copado, exfuncionario de Hermosillo; vinculado al incendio de la Guardería ABC

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Resultado: México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

Los brazos de un gigante; así es Grupo México, el conglomerado que quiere quedarse con Banamex

El precio del superó el miércoles los cuatro mil dólares por onza por primera vez, ante la preocupación de los inversionistas sobre numerosos temas, como el cierre del gobierno estadounidense, que los llevó a buscar este refugio seguro.

El metal precioso se cotizó a 4,000.01 por onza en el comercio matinal de Asia, con un incremento de más de 50% en lo que va del año.

Lee también

Los inversionistas han recurrido al oro ante la expectativa de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, la turbulencia política en Francia y la incertidumbre económica mundial.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses