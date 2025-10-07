La asamblea de accionistas de la compañía costarricense de bebidas y alimentos FIFCO aprobó este martes la venta de gran parte de sus activos al gigante cervecero holandés Heineken.

El traspaso de empresas y sociedades subsidiarias de bebidas y alimentos de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) al cervecero neerlandés fue aprobado por 98.94 del capital accionario, informó la empresa a la Superintendencia General de Valores.

El monto de esta operación, anunciada el 22 de septiembre, asciende a tres mil 250 millones de dólares, y equivale al 78% de los activos totales de FIFCO, según medios costarricenses.

"Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía", dijo Wilhelm Steinvorth, presidente de FIFCO, durante la asamblea.

El acuerdo está sujeto a la aprobación de los entes reguladores.

Heineken, segundo cervecero mundial detrás de AB InBev, tuvo una facturación de 16 mil 320 millones de dólares en el primer semestre.

