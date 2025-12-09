En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso es afectado por las cifras de inflación en México, que en noviembre superó las expectativas al registrar un incremento anual de 3.8%.

La divisa mexicana también se ve afectada por las expectativas de los operadores sobre la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, explicaron especialistas de Monex.

Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 18.19 y 18.32 pesos por dólar respectivamente, en el mercado interbancario, agregaron los analistas.

Precio del dólar

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de los 18.28 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.07% o un centavo respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.01%. El euro sube 0.03% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.04%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 1.2%, perdiendo el interés de los inversionistas.

Mercados accionarios amanecen con cautela ante última decisión de la Fed en 2025

Los mercados accionarios a nivel mundial se muestran cautelosos antes de la última decisión de tasas de la Reserva Federal en 2025, con los futuros del S&P 500 prácticamente sin cambios tras detenerse un rally de cuatro días y los rendimientos del Tesoro a 10 años en 4.15%, reflejando menor apetito por riesgo, comentaron los especialistas de Monex.

Se espera un recorte de 25 puntos básicos mañana y solo dos reducciones adicionales en 2026, lo que marca un tono menos optimista frente a semanas anteriores. El contexto global refuerza esta cautela, ya que bancos centrales como el BCE, Australia y Japón señalan el fin de los recortes e incluso posibles alzas, mientras persisten riesgos por datos limitados tras el cierre del gobierno y la sucesión de Jerome Powell en mayo.

En el ámbito corporativo, Nvidia enfrenta incertidumbre por posibles restricciones en China sobre su chip H200, aunque obtuvo autorización para reanudar envíos con un recargo.

Paramount Skydance avanza tras su oferta hostil por Warner Bros. y Netflix recupera terreno tras caídas previas. Google es investigada por la Unión Europea por posible abuso de inteligencia artificial (IA).

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura ligeramente positiva, destacando el alza de 0.05% del Dow Jones.

En Europa las bolsas presentan movimientos divergentes, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.1%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 0.14% y el Han Seng retrocedió 1.29%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.24%, recuperando parte del terreno perdido en la sesión anterior.

