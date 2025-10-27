Más Información

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Sheinbaum revela diálogo con Trump; hablan sobre comercio y aranceles

La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Israel levanta estado de emergencia; mantendrá restricciones en el sur del país

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Durante la mañana del 27 de octubre, el inició la semana con ganancias frente al, dando un costo de 18.39 pesos, de acuerdo con la medición de la plataforma Bloomberg.

Lo que representa una alza del 0,29% con respecto al cierre del viernes. De acuerdo con el cae el 0,12% lo que representa que al menos 15 de las 16 divisas seguidas por Bloomberg subieron frente al dólar, en este ranking el peso ocupa el sexto lugar con una ganancia del 0,27%.

De acuerdo con la información de Bloomberg, el dólar se cotiza sin grandes cambios significativos en las primeras horas del lunes, manejando un precio similar en los :

  • Banamex: MXN$18,91 por dólar
  • BBVA México: MXN$18,92 por dólar
  • Banorte: MXN$18,80 por dólar
  • Banco Azteca: MXN$19,30 por dólar

Tensión entre China y EU afectan al dólar

Wall Street abrió este lunes en verde y el Dow Jones de Industriales subía un 0,45 % tras el acuerdo comercial "preliminar" alcanzado entre y este fin de semana.

Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 subía un 0,87 % y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 1,43 %.

En el plano corporativo, las empresas que más se benefician en la bolsa de este "acuerdo preliminar" son las fabricantes de semiconductores, como Nvidia, que sube un 2,4 %, Broadcom, que avanza un 1,86 %, y AMD, que gana un 0,78 %.

En otros mercados, el intermedio de Texas (WTI) crecía este lunes por la mañana un 0,08 %, hasta 61,55 dólares el barril, con los operadores pendientes de las negociaciones entre Estados Unidos y China.

Con información de EFE

