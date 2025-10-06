Más Información

El fabricante de semiconductores AMD suministrará sus chips al creador de , OpenAI, como parte de un acuerdo para colaborar en la construcción de infraestructura de , anunciaron las empresas el lunes.

Según un comunicado conjunto que anuncia el acuerdo, AMD proporcionará a la última versión de sus procesadores gráficos de alto rendimiento, que se espera debuten el próximo año.

El acuerdo contempla el suministro de seis gigavatios de potencia de cálculo para la infraestructura de de "próxima generación" de OpenAI. El primer gigavatio entraría en funcionamiento en la segunda mitad de 2026.

AMD también dio a OpenAI una opción que permite a la empresa de IA comprar hasta 160 millones de acciones comunes de , lo que equivale a aproximadamente el 10% de la empresa. La opción se consolidará en función de dos hitos relacionados con la cantidad de potencia de cálculo desplegada.

"Esta asociación es un paso importante para construir la capacidad de cómputo necesaria para alcanzar el pleno potencial de la IA", dijo Sam Altman, director general de OpenAI, en un comunicado de prensa. "El liderazgo de AMD en nos permitirá acelerar el progreso y llevar los beneficios de la IA avanzada a todos más rápidamente".

El acuerdo supone un impulso para AMD, con sede en Santa Clara, California, que ha quedado rezagada tras su rival . El auge de la IA ha impulsado la demanda de las tarjetas gráficas de Nvidia, haciendo que sus acciones se disparen y convirtiéndola en la empresa más valiosa del mundo.

