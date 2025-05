El jefe de política internacional y asociaciones en OpenAI, James Hairston, consideró que México avanza en el desarrollo de tecnología, con amplio interés en los avances en inteligencia artificial.

“Este país no es solo un consumidor de tecnología. Es creador. Es innovador. Es líder”, destacó el directivo.

En la inauguración de la cumbre “Impacto de la IA en México”, en colaboración con la UNAM y Fintual y que representa una de las primeras visitas de altos directivos de la compañía, el representante de OpenAI indicó que la firma está sorprendida por la cantidad de población en el país que utiliza sus herramientas para el emprendimiento, desarrollo de tecnología, entre otras alternativas.

“No elegimos a México al azar. Vinimos aquí porque nos sorprendió la cantidad de mexicanos que usaban nuestras herramientas, no solo para experimentar, sino para resolver problemas reales, complejos y significativos. Ya fueran estudiantes, emprendedores, desarrolladores o legisladores, los mensajes que recibimos fueron claros. México no espera el futuro. Lo está construyendo”, comentó.

De acuerdo con el directivo, entre las soluciones que se están creando en México, destacan las enfocadas en temas de educación, agricultura, salud, políticas públicas, entre otras.

En opinión del fundador y director general de Fintual, Pedro Pineda, resaltó que la asistencia a la cumbre tuvo alta demanda por el público mexicano, en un momento donde un mayor número de población quiere seguir aprendiendo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Los tomadores de decisiones deben ser los primeros en practicar, en usarla y si algo no funciona, hay que confiar. Tenemos que construir las capacidades de los equipos, que están ávidos de desarrollo de carrera, seguir especializándonos sin descanso, recordando que el cambio hacia la inteligencia artificial es cultural, no solamente técnico”, explicó.

Pineda resaltó que Fintual, firma de origen chileno y con operaciones en México, ha logrado desarrollar un negocio especializado en el manejo de inversiones, apoyada en inteligencia artificial, administrando actualmente una cartera de más de mil 300 millones de dólares.

Por su parte, la investigadora de OpenAI, Cassandra Duchan Solis, explicó que la firma busca proyectos con organizaciones grandes y gobiernos, con fuentes de información nueva, lo cual representa una oportunidad de investigar cosas únicas.

Según la firma, realiza investigaciones académicas y busca evidencia más profunda de sus impactos, además de que ofrece fondos para investigaciones y cuentas de GPT, así como retroalimentación y acceso a información.

